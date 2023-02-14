Технологический суверенитет: робототехника в России⁠⁠

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С чего начинается технологический суверенитет? Что умеют российские роботы? Когда ИИ составит конкуренцию человеку? Наступит ли робоапокалипсис?

В этом видео:

00:40 — Вступление ведущего.

01:09 — Робототехника в мире сегодня.

03:16 — Консорциум роботехники.

05:22 — Экскурс развития робототехники в СССР и РФ.

08:52 — Робот FEDOR.

12:20 — НПО «Андроидная техника».

14:00 — Кадры работы робота FEDOR на МКС.

15:20 — Консорциум роботехники.

17:26 — Маркер.

22:07 — Иннодрайв.

25:38 — Военная робототехника.

27:43 — СтарЛайн.

32:05 — Дронсхаб.

37:15 — С чего начинается технологический суверенитет в робототехнике?

39:52 — Когда роботы заменят человека?

41:11 — Резюме выпуска.