Технологический суверенитет: робототехника в России
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/oYIHS-PWfCQ
С чего начинается технологический суверенитет? Что умеют российские роботы? Когда ИИ составит конкуренцию человеку? Наступит ли робоапокалипсис?
В этом видео:
00:40 — Вступление ведущего.
01:09 — Робототехника в мире сегодня.
03:16 — Консорциум роботехники.
05:22 — Экскурс развития робототехники в СССР и РФ.
08:52 — Робот FEDOR.
12:20 — НПО «Андроидная техника».
14:00 — Кадры работы робота FEDOR на МКС.
15:20 — Консорциум роботехники.
17:26 — Маркер.
22:07 — Иннодрайв.
25:38 — Военная робототехника.
27:43 — СтарЛайн.
32:05 — Дронсхаб.
37:15 — С чего начинается технологический суверенитет в робототехнике?
39:52 — Когда роботы заменят человека?
41:11 — Резюме выпуска.
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