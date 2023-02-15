Группа ПОЛИПЛАСТИК представила на Aquatherm Moscow запорно-регулирующую арматуру

дисковый поворотный фланцевый затвор © www.polyplastic.ru

В этом году Группа ПОЛИПЛАСТИК приступила к производству нового вида продукции — запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). В составе экспозиции выставочного стенда компании на Aquatherm Moscow 2023, которая проходит с 14 по 17 февраля в МВЦ «Крокус Экспо», представлен образец дискового поворотного фланцевого затвора с двойным эксцентриситетом диаметром 100 мм.

Производство широкого ассортимента запорно-регулирующей арматуры для трубопроводных систем налажено на «Кохановском трубном заводе «БЕЛТРУБПЛАСТ» Группы ПОЛИПЛАСТИК, расположенном в Республике Беларусь.

Продолжая решать задачи импортозамещения зарубежных материалов для строительства и ремонта трубопроводных систем, Группа ПОЛИПЛАСТИК провела работу по организации нового производства и выводит на рынок продукцию, у которой практически нет отечественных аналогов. Теперь же у российских эксплуатирующих организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и газораспределения появится возможность не зависеть от иностранных поставщиков ЗРА и получать необходимые изделия высокого качества в короткие сроки.

Это крайне важно в свете стремительно растущего спроса на комплектующие для трубопроводных систем в связи с реализацией проектов, прежде всего, в строительстве, ЖКХ и нефтегазовой отрасли. Таким образом, Группа ПОЛИПЛАСТИК дополнила линейку продуктов для обеспечения заказчиков комплексными решениями для строительства трубопроводных систем в условиях растущего спроса и дефицита в условиях ограничения импорта.

презентация продукции на выставке © www.polyplastic.ru

При организации собственного производства запорно-регулирующей арматуры на заводе «БЕЛТРУБПЛАСТ» использовались самые современные технологии. Выпускаемые изделия соответствуют высоким стандартам качества ведущих мировых производителей.

Работы по запуску нового производства начались в августе 2022 года, и уже к декабрю были изготовлены первые изделия. Первая партия ЗРА от Группы ПОЛИПЛАСТИК была поставлена заказчикам и уже успешно эксплуатируется на объекте ЖКХ.

В настоящее время ведется отладка ежедневного производства фланцевых задвижек с обрезиненным клином, параллельно осваивается производство поворотных затворов. Следующим этапом будет освоение поворотных дисковых затворов с двойным эксцентриситетом, обратных шаровых клапанов и обратных поворотных клапанов.

Основное назначение изделий — перекрытие потока жидкости в трубопроводах. Благодаря разнообразию стандартизированных моделей и типоразмеров запорно-регулирующая арматура может монтироваться в любых трубопроводах, а также при комбинированной прокладке, соединяя между собой трубы из разных материалов — сталь, высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧ40, ВЧ50, полиэтилен. Показатели рабочего давления у всех видов изделий будет составлять 10, 16 и 25 бар.

К апрелю 2023 года будет налажен регулярный выпуск изделий для систем водоснабжения, канализации и газораспределительных сетей: задвижек с обрезиненным клином, фланцевых и с патрубками для различных видов труб, шиберных задвижек, обратных шаровых клапанов и обратных поворотных клапанов, поворотных дисковых затворов и поворотных дисковых затворов с двойным эксцентриком.

презентация продукции на выставке © www.polyplastic.ru

Запорно-регулирующая арматура изготавливается по Техническим условиям Группы ПОЛИПЛАСТИК. На продукцию получены декларации соответствия, положительное экспертное заключение и прочая разрешительная документация.

Запуск нового востребованного на рынке производства изделий запорно-регулирующей арматуры на заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК вносит весомый вклад в развитие импортонезависимости и технологического суверенитета России. Инновационные разработки и контроль качества на каждом этапе производства позволят компании предлагать клиентам надежные решения и значительно оптимизировать логистические и финансовые затраты при строительстве объектов инженерной инфраструктуры.