УКВЗ начал отгрузку трамвайных вагонов партии 2023 года в Челябинск

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») продолжает поставку новых трамваев в Челябинск. 13 февраля 2023 года была начата отгрузка низкопольных односекционных трамвайных вагонов модели 71-628-01 в рамках контрактов, заключенных с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с соблюдением всех требований по срокам. Всего по условиям контрактов в 2023 году УКВЗ будет произведено и поставлено 74 вагона.

Новые трамвайные вагоны модели 71-628-01 для Челябинска отличаются доработанной оптикой, новой модульной маской, улучшенной обзорностью. Всё это не только повышает уровень безопасности, но и сокращает затраты на ремонты в случае ДТП. Трамвай оснащен видеосистемой нового поколения. Всё оборудование объединено в единый транспортно-информационный комплекс, что открывает дополнительные возможности для перевозчика и города, в том числе даёт аналитику по пассажиропотоку, навигации и видеоданным. С трамвайным вагоном также интегрированы элементы активной безопасности, такие как интеллектуальная система контроля за состоянием водителя.

Для комфорта пассажиров реализованы многочисленные опции. Например, для удобства входа-выхода и оптимизации эксплуатационных потерь тепла и холода реализована функция адресного открывания дверей. Бесплатный Wi-Fi — приятный бонус к поездке, позволяющий пассажиру оставаться на связи. Во время поездки пассажир может зарядить мобильный телефон: в просторном и светлом салоне трамвая предусмотрено восемь розеток.

Напомним, что в 2022 году УКВЗ произвел и поставил 30 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов модели 71-628-01 в столицу Южного Урала. Также в 2021 году предприятие Роскосмоса произвело для Челябинска 30 частично низкопольных трамвайных вагонов модели 71-623-04.