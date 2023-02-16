«Ростсельмаш» увеличивает локализацию выпускаемой техники

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Директор центра продаж, маркетинга и сервиса ООО КЗ «Ростсельмаш» Алексей Швейцов сообщил, что выпускаемые заводом комбайны и тракторы на 75-80% состоят из комплектующих российского производства или дружественных стран, 20% нужно было полностью заменять. «Почти по 3,5 тыс. позиций мы либо нашли новых поставщиков в России или странах азиатского региона, либо начали собственное производство».

По отдельным позициям уровень локализации у «Ростсельмаша» в 2022 году увеличился до 90-95% в зависимости от моделей техники.

Компания планирует расширять поставки сельскохозяйственной техники в страны Африки. «Мы нашли новых партнеров, у нас достаточно широкие планы на африканский регион, уже есть поставки в Африку, подписание контрактов, встречаемся с правительством Египта. Есть потребности широкие в данном регионе. Плюс у нас не остановлены поставки в Турцию, Китай», — сказал Швейцов, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что продолжается работа со странами СНГ, включая Азербайджан, Туркмению, Узбекистан. Еще один из главных рынков — это Казахстан. «Это два предприятия, наши партнеры, которые производят технику „Ростсельмаша“. Достаточно локализации в самой республике, где выпускают как зерноуборочные комбайны, так и тракторы. Доля рынка там достаточно высокая. Поставки там до 1 тыс. единиц техники».