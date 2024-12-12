На тракторном заводе «Ростсельмаша» запущен новый цех реализации продукции

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На тракторном заводе Ростсельмаш состоялась первая отгрузка агромашин железнодорожным транспортом с площадки собственного цеха реализации продукции (ЦРП). Таким образом, осуществлен ещё один проект в рамках развития нового предприятия.

Подразделение является неотъемлемой частью логистического комплекса. До его ввода в эксплуатацию отгрузки велись с аналогичной площадки комбайнового завода компании. ЦРП оборудован всем необходимым для продуктивной работы коллектива, соответствует требованиям и отвечает современным стандартам организации производственных процессов.

Цех обладает двумя рампами, рассчитанными на одновременную погрузку 8 тракторов с параллельной работой на автотралах, подъездными железнодорожными путями, тремя мостовыми кранами на 25 и 40 т., стеллажной системой хранения деталей, которая введена в единую автоматизированную систему компании.

Как отметили на предприятии по итогам первой смены, погрузка прошла успешно, ЦРП продемонстрировал полную готовность идти в ритме сборочного конвейера тракторного завода.

Первая отгруженная партия продукции поставлена в Республику Казахстан. Машкомплекты тракторов Ростсельмаш 2400 направляются в адрес КАИК. ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» является партнером Ростсельмаш. Предприятие производит популярные в стране агромашины. Это зерноуборочные комбайны ACROS 595 Plus, ACROS 585, тракторы 2000-й серии. Данная техника пользуется высоким спросом у казахстанских аграриев и отлично зарекомендовала себя на полях.

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