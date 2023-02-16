Варгашинский завод ППСО поставил в Киргизию партию пожарных автомобилей

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Варгашинский завод ППСО изготовил технику в рамках межправительственного соглашения. Представителем заказчика является Агентство «Эмерком», которое от имени Российской Федерации оказывает содействие службам ГО и ЧС разных стран в части поставки отечественной передовой пожарно-спасательной техники.

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Сорок единиц пожарных автоцистерн АЦ 6.0-40 на шасси КАМАЗ 4318 (6×6) отличаются повышенной проходимостью, что особенно важно в условиях горной местности и бездорожья. Машины серьезно облегчат работу пожарной службы Кыргызской Республики, укрепят ее материально-техническую базу.