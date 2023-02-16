ЦКБМ отгрузило насосный агрегат для энергоблока № 1 АЭС «Аккую»

© www.rosatom.ru

АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузило вспомогательный питательный насосный агрегат АПЭ 400-90А для первого энергоблока АЭС «Аккую» (Турция). В состав агрегата входит центробежный горизонтальный насос, электродвигатель мощностью 1,6 МВт и вспомогательное оборудование.

Насосный агрегат АПЭ 400-90А изготовлен ЦКБМ впервые. Агрегат установят в турбинном отделении энергоблока, он будет использоваться во время пусковых операций, а также при выводе энергоблока в ремонт. Общая масса насосного агрегата составляет 16,5 тонны, за один час насос может перекачать 500 куб. м жидкости.

«Мы гордимся этим представителем линейки насосного оборудования. Новый насосный агрегат имеет оптимальную компоновку. Испытания подтвердили высокую энергоэффективность и низкий уровень вибрации насоса», — рассказывает заместитель главного конструктора по насосному оборудованию АО «ЦКБМ» Андрей Агринский.