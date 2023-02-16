Климатическая техника под брендом AURUS

Образцы климатического оборудования под премиальным брендом AURUS торгово-производственным холдингом «Русклимат» представил в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». Использование товарного знака AURUS для выпуска климатической техники премиум-класса лицензируетсяФГУП «НАМИ».

© www.rusklimat.com

© www.rusklimat.com

© www.rusklimat.com

ТПХ «Русклимат» стал первым, кто будет изготавл

© www.rusklimat.com

ивать премиальную продукцию для дома и офиса под брендом AURUS. Холдинг больше 26 лет занимается экспертизой в области разработки, производства и сбыта климатических решений. Создание техники премиум-класса ведется с учетом ДНК бренда AURUS, его стилистики и позиционирования.

Климатическая техника бренда AURUS р © www.rusklimat.com азработана в России , конструкторами собственного R&D центра ТПХ «Русклимат». Дизайнерское бюро Холдинга создало уникальные образцы приборов премиум-класса, несущих в себе ДНК бренда. AURUS Climate — это высокотехнологичные производственные процессы, перспективные разработки, отечественные материалы и комплектующие.

Основные товарные категории климатической техники AURUS будут производиться предприятиями ТПХ «Русклимат» во Владимирской области и Удмуртской республике. Большая часть материалов и комплектующих от российских поставщиков. Локализация составит не менее 70%.

Символика AURUS будет использоваться на климатических устройствах для дома и офиса на основании лицензионного соглашения с ФГУП «НАМИ», разработчиком автомобилей AURUS и владельцем товарного знака «AURUS». В рамках видения развития бренда, товарный знак AURUS может быть лицензирован российским компаниям для разработки и производства потребительских товаров класса люкс и премиум.

«Для НАМИ, как одной из ведущих инженерных организаций России, важно, что результаты нашей работы по созданию семейства представительских автомобилей и нового бренда класса люкс начинают применяться в различных отраслях промышленности России, помогают создавать уникальную продукцию и демонстрировать высокие компетенции, которыми обладают отечественные компании». - комментирует генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

На стенде AURUS будут представлены первые полнофункциональные прототипы продукции:

Решения для кондиционирования дома и офиса: инверторные сплит-системы с уникальными роботизированными жалюзи инновационной технологией распределения воздушного потока в 4-х направлениях, корректировка потоков воздуха в зависимости от местонахождения человека в помещении. Горизонтальные и вертикальные воздушные потоки меняются на 180° благодаря уникальным роботизированным жалюзи. Мульти-сплит-системы, позволяющие подключить к одному внешнему блоку до 5 внутренних любого типа и в разной комбинации, при этом каждый внутренний блок может быть настроен на индивидуальные климатические параметры. Колонный кондиционер с притоком свежего воздуха для дома, где из-за сложного архитектурного решения невозможно использовать другую климатическую технику. Инновационная VRF-система кондиционирования создает управляемый микроклимат в бизнес-центрах и офисах, обеспечивает комфортные условия сразу в нескольких помещениях. Приборы свободно интегрируются в систему автоматизации и энергоучета.

Водонагревательная техника с авторским дизайном, передовой технологией нагрева, интеллектуальной алгоритмичной системой самообучения, позволяющей устройствам подстраиваться под персональные привычки пользователя. Гарантирует полную автономию по водоподготовке 365 дней в году.

Тепловая техника: интеллектуальные электрические конвекторы с самой высокой энергоэффективностью в классе среди подобных приборов; конвективно-инфракрасная электропанель. Разработана впервые по самым современным технологиям «греющего стекла». Подвесной потолочный инфракрасный дизайн-обогреватель с мягкой LED-подсветкой. Мгновенное направленное тепло.

«На нас лежит большая ответственность, ведь „Русклимат“ дал старт выпуску новой продукции под брендом AURUS, что положит начало формированию целого ряда бытовых товаров и услуг high-класса, качество которых будет гарантировать премиальная торговая марка государственного значения. Наши специалисты вкладывают в климатическую технику AURUS все свои знания и опыт. Это — залог успеха. В 2023 году бренду AURUS исполняется 5 лет, и особенно приятно, что свой первый юбилей он отметит появлением новых климатических приборов», — сказал председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко.