На выставке Aquatherm Moscow 2023, которая проходит с 14 по 17 февраля в МВЦ «Крокус Экспо», Группа ПОЛИПЛАСТИК объявила о запуске собственного, единственного в России производства труб ПВХ-О. Новый вид импортозамещающей продукции — труб из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида наивысшей степени молекулярной ориентации (ПВХ-О 500) — будет выпускать Новомосковский завод полимерных труб (НЗПТ) Группы ПОЛИПЛАСТИК, расположенный в Тульской области. В составе экспозиции выставочного стенда компании на Aquatherm Moscow представлены образцы труб ПВХ-О диаметрами 160 мм, 225 мм и 315 мм.

Образцы труб ПВХ-О © www.polyplastic.ru

Запуск первой в России линии по производству ПВХ-ориентированной трубы — это знаковое событие, причем не только для трубной отрасли страны, но и для сектора строительства инженерной инфраструктуры. Благодаря научно-производственной деятельности ПОЛИПЛАСТИКа на рынок выходит уникальная по своим характеристикам и возможностям применения продукция, открывающая новые возможности при создании трубопроводов в строительстве, ЖКХ и мелиорации.

При минимальной толщине стенки трубопроводы из ПВХ-О обладают максимальной износостойкостью, высокой ударной и усталостной прочностью, стойкостью к порезам и царапинам, к воздействию химически активных веществ. Такие трубы не подвержены коррозии и устойчивы к блуждающим токам. Степень шероховатости их внутренней поверхности минимальна, соответственно, увеличена пропускная способность трубопровода. И наконец, трубы ПВХ-О способны сохранять свои характеристики при экстремальных температурах от -40˚С до +80˚ С, а срок их службы превышает 100 лет.

Презентация труб ПВХ-О на Aquatherm Moscow 2023 © www.polyplastic.ru

Уникальные физико-механические свойства труб обусловлены особенностями их производства. Молекулярно-ориентированный поливинилхлорид (ПВХ-О) — это многослойный полимер, слои которого видны без использования специального оптического оборудования. Молекулярная ориентация ПВХ осуществляется с помощью выдержки трубы после экструзии в специально созданных контролируемых температурных условиях. Процесс ориентации активируется в окружном и осевом направлениях и создает так называемую ламинарную структуру стенки. Эта многослойная структура дает возможность удерживать ударное давление и хрупкое разрушение и минимизирует риск развития и распространения трещин в матрице материала или на поверхности трубы.

В наибольшей степени трубная продукция из ПВХ-О может быть востребована при строительстве напорных сетей водоснабжения, водоотведения и орошения с давлением до 1,6 МПа и температурой транспортируемой среды до 45 °C, особенно в случаях, когда требуются специальные эксплуатационные характеристики, такие как стойкость к ударным нагрузкам и скачкам внутреннего давления.

Презентация труб ПВХ-О на Aquatherm Moscow 2023 © www.polyplastic.ru

Помимо указанных преимуществ, трубы ПВХ-О имеют раструбное соединение. Благодаря этому, отсутствует необходимость в специальной технике, увеличивается скорость монтажных работ за счет раструбного соединения отрезков труб, а также минимизируется использование подъемной техники для доставки на объект и монтажа за счет небольшого веса продукции. По сравнению с трубопроводами из других материалов скорость укладки труб из ПВХ-О выше в 2-4 раза.

Весной этого года на НЗПТ начинают работу две линии общей мощностью более 500 километров труб в год. На первом этапе планируется выпуск труб длиной 6 метров диаметром от 110 до 400 мм и давлением 10 и 16 атмосфер. Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 56927-2016 «Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения».

Образцы труб ПВХ-О © www.polyplastic.ru

Лидер отечественного рынка полимерной трубной продукции Группа ПОЛИПЛАСТИК активно участвует в реализации программ по импортозамещению и первой разрабатывает и внедряет новые технологии и материалы, создавая равноценные или превосходящие по качественным характеристикам аналоги зарубежных продуктов. Трубы ПВХ-О под брендом Группы ПОЛИПЛАСТИК как раз такой пример.

С открытием производства труб ПВХ-О на НЗПТ проекты модернизации коммунальной, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры в России будут дополнительно обеспечены отечественной инновационной высококачественной полимерной трубной продукцией.