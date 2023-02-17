Новый свинокомплекс открылся в Рязанской области
Новый комплекс СПФ «Рязань» открылся в Скопинском районе Рязанской области. На территории объекта создан племенной репродуктор, лагуны для хранения и переработки отходов, участки для доращивания и откорма.
Производственная мощность комплекса составит 19,7 тысяч тонн свиней в год.
Инвестиции в создание комплекса составили более 5 миллиардов рублей. Благодаря запуску предприятия на нём смогут работать свыше 160 человек.
Производимую продукцию будут поставлять на мясокомбинаты Рязанской, Курской, Московской, Ленинградской, Воронежской и Калужской областей, а также в Мордовию.
- Запущено производство на свинокомплексе «Русагро» в Приморье
- В Хабаровском крае запущен свинокомплекс
- «Мираторг» ввёл в эксплуатацию свинокомплекс в Брянской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
17.02.2320:41:05
17.02.2321:16:44