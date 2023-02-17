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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый свинокомплекс открылся в Рязанской области

 © rg62.info

Новый комплекс СПФ «Рязань» открылся в Скопинском районе Рязанской области. На территории объекта создан племенной репродуктор, лагуны для хранения и переработки отходов, участки для доращивания и откорма.

Производственная мощность комплекса составит 19,7 тысяч тонн свиней в год.

Инвестиции в создание комплекса составили более 5 миллиардов рублей. Благодаря запуску предприятия на нём смогут работать свыше 160 человек.

Производимую продукцию будут поставлять на мясокомбинаты Рязанской, Курской, Московской, Ленинградской, Воронежской и Калужской областей, а также в Мордовию.
Источник: https://rg62.info/2023/02/17/v-ryaz...ij-kompleks-za-5-milliardov-rublej/

свиноводство, Рязанская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара termometrix
    17.02.2320:41:05

    Производственная мощность комплекса составит 19,7 тысяч тонн свиней в год

    + Крупный комплекс.

    #1259250
  • Нет аватара DeKraft
    17.02.2321:16:44

    а что с хрюшей на превью справо?

    #1259252
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