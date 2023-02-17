Новый свинокомплекс открылся в Рязанской области

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Новый комплекс СПФ «Рязань» открылся в Скопинском районе Рязанской области. На территории объекта создан племенной репродуктор, лагуны для хранения и переработки отходов, участки для доращивания и откорма.

Производственная мощность комплекса составит 19,7 тысяч тонн свиней в год.

Инвестиции в создание комплекса составили более 5 миллиардов рублей. Благодаря запуску предприятия на нём смогут работать свыше 160 человек.

Производимую продукцию будут поставлять на мясокомбинаты Рязанской, Курской, Московской, Ленинградской, Воронежской и Калужской областей, а также в Мордовию.