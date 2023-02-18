Масштабным шоу на льду и хоккейным матчем открыт Ледовый дворец «ВологдАрена»

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Более девяти тысяч квадратных метров, современное ледовое поле, 788 мест на трибунах. Сегодня Ледовый дворец в областной столице распахнул свои двери для вологжан и гостей города.

Спортивный объект построен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» за 2,5 года. На его возведение было выделено более 1 млрд 200 млн рублей.

Общая площадь Ледовой арены составляет более девяти тысяч квадратных метров. На первом этаже располагается ледовая арена с трибунами на 788 мест, раздевалки и кардиозона. Хоккейный корт сделан по стандартам Континентальной хоккейной лиги. На втором этаже сделаны два зала — тренажерный и зал для аэробики, а также раздевалки и кафе. Все помещения оборудованы для маломобильных граждан.

В Ледовом дворце установлены современные инженерные системы. Это, в частности, система водоподготовки для заливки льда, холодогенерационная установка, автоматизированные климатические установки всех спортивных залов и две профессиональные ледовые машины для заливки и ухода за льдом.

Символический ключ от Ледового дворца юным фигуристке и хоккеисту, которые в дальнейшем будут здесь тренироваться, вручила представитель подрядчика Маргарита Богданова.

Именно фигуристы — члены сборной России — первыми оценили лед новой арены. На вологодском льду блистали звезды фигурного катания: олимпийские чемпионы, чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин, талантливая фигуристка Софья Самоделкина.

Также здесь будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию. Запись на секции уже активно ведется. Она также была организована во время открытия Ледового дворца. Здесь родители будущих хоккеистов и фигуристов смогли пообщаться с тренерами.

«Я в свое время и не мечтал играть на таких стадионах. А сегодня делается все, чтобы мальчишки и девчонки имели возможность заниматься спортом в хороших условиях. Нам нужны сильные и мужественные люди, а спорт делает такими людей. И надеюсь, что благодаря открытию нового Ледового дворца в Вологде появятся новые Бобровские, Фетисовы, Овечкины, которые прославят нашу страну», — отметил Президент Федерации хоккея России, советский хоккеист, вратарь, тренер — Владислав Третьяк.

В свободное от занятий время лед будет доступен для массового катания.

Завершилось открытие Ледового дворца хоккейным матчем Национальной молодежной хоккейной лиги между командами «Металлург» (Череповец) и «Брянск». Вологодские зрители стали свидетелями уникального предматчевого лазерного шоу «Вологодская область — душа русского севера».

Строительство Ледового дворца — это первый этап реализации масштабного проекта. Сейчас рядом с ним продолжается строительство ФОКа «Золотая шайба». Оба здания будут соединены между собой теплым переходом. В ФОКе разместятся ледовое поле, кардиозона, первые в области профессиональные площадки для кёрлинга и скалодрома. Комплекс «Золотая шайба» будет предназначен для организации тренировочного процесса команд хоккеистов, фигуристов, керлингистов, для занятий ОФП и скалолазанием, а также для проведения массового катания.

Кроме того, на улице Поэта Александра Романова строится третий спортивный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На сегодняшний день его готовность составляет 70%.

Таким образом, в Вологодской области будет создан первый комплекс спортивных объектов, направленный на одновременное проведение тренировок и спортивных мероприятий, а инфраструктура спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» станет одной из самых развитых и современных в стране.

© vologda-mitropolia.ru

© vologda-mitropolia.ru

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