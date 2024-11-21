Пять новых троллейбусов вышли сегодня на маршруты во Владивостоке.

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В четверг, 21 ноября, на маршруты № 5 и № 11 в тестовом режиме вышли пять новых троллейбусов. Их купили для города в рамках мастер-плана развития дальневосточной столицы.

Напомним, что всего для города купили 16 машин. 12 из них уже прибыли во Владивосток, ещё четыре доставят до конца года. Их по специальному заказу администрации города собирают на заводе АО «Транс-Альфа» в Вологде.

Главная особенность этих машин — автономный ход. Транспорт работает как от контактной сети, так и от тяговых батарей. Это даёт возможность в будущем продлить маршрут троллейбуса до микрорайона Снеговая Падь — от кольца Багратиона, по периметру микрорайона и обратно под контактную сеть.

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