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Nelton 05 ноября 2024, 11:20 Производство

Производство розовых бриллиантов открылось в Вологде

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 © cher-poisk.ru

О сертификации первой партии розовых бриллиантов из Вологды сообщил соучредитель предприятия «Инвестстрой» Вячеслав Кремлев.

«Действия говорят лучше, чем слова. Мы действительно сделали это: первая партия наших розовых бриллиантов проходит сейчас сертификацию. Процесс производства цветного бриллианта достаточно сложен: множество операций и переделов. Для этого нужны реакторы, лазеры, спектрометры, ускорители… Природа это делает за миллионы лет, а мы за несколько недель», — говорится в сообщении руководителя проекта.

Как обещает предприниматель, выращенные в условиях лаборатории розовые бриллианты уже скоро появятся в продаже. Такие камни используют не только при создании украшений, но и в электронике и других сферах промышленности.

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Источник: https://vo.rbc.ru/vo/01/11/2024/6724e3679a79472f6e286fb7

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Вологда, розовые бриллианты
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