Ростовский завод котельного оборудования наращивает производство

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В прошлом году РЗКО переехал в новое помещение площадью 2,5 тыс. кв. м. В 2021-м площадь производства составляла только 750 кв. м.

«В 2022 году мы произвели на 40% больше единиц оборудования, включая масштабные проекты блочно-модульных котельных и индивидуальных тепловых пунктов, реализация которых занимает до четырёх месяцев. Более чем в три раза были увеличены мощности производства», — заявил директор предприятия Владимир Волков.

Ранее сообщалось, что РЗКО удвоил продажи оборудования на фоне санкций. В 2022 году выручка компании составила около 120 млн рублей, что на 80% больше, чем в 2021-м.

Глава завода подчеркнул, что ростовский завод также принял участие в восстановлении ЖКХ новых территорий. Также в прошлом году предприятие получило патент на оборудование для автосервисов и теплиц.

В 2023 году предпритие планирует увеличить производство ещё на 60%. «В 2023 году мы планируем расширение производства, увеличив площади еще на 1,5-1,7 тыс. кв. м. <…> Будут разработаны новые линейки продукции — линейка для сельского хозяйства, тепличных хозяйств, модернизировано и закуплено новое оборудование», — сообщил директор предприятия.

ООО «Ростовский завод котельного оборудования» — российское предприятие, работающее с 2019 года. РЗКО специализируестя на выпуске радиаторов и котлов центрального отопления.

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