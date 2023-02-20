В Иркутске открылся новый крытый каток

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В Иркутске открыли муниципальную крытую ледовую арену с искусственным льдом. Она построена в микрорайоне Университетский, по итогам конкурса каток получил название «Иркутск». Каток строился с 2019 года, на эти цели было направлено более 500 млн рублей. В здании площадью более 3,3 тыс. кв. м, помимо ледовой площадки, размещены раздевалки, душевые, помещения для заточки и проката коньков, тренерские и судейские комнаты.

Помещения оформлены фотографиями известных спортсменов Иркутской области, а на лед нанесено изображение герба Иркутска. Прилегающая к ледовой арене территория благоустроена. В будние дни каток смогут посещать до 480 человек в сутки, в выходные — более 1,2 тыс. человек.

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru