Открыто электродепо «Нижегородское» для БКЛ московского метро

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Объект возведен на юго-востоке столицы в районе Лефортово по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 30. Раньше здесь располагался Московский завод по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича.

«Сегодня запускаем очень важный объект для города — электродепо „Нижегородское“, которое будет обслуживать 40% будущей Большой кольцевой линии метро, которую с нетерпением ждут москвичи, и которую мы должны запустить в ближайшие дни. Без этого депо такой пуск был бы невозможен. Здесь есть все, начиная от эксплуатации, ремонта вагонов, до условий для отдыха локомотивных бригад»

Развернутая длина путей нового депо превысила 13 км. Это сравнимо с расстоянием между четырьмя станциями БКЛ от «Кленового бульвара» до «Текстильщиков». Поезда будут обслуживаться по контракту жизненного цикла специалистами завода-производителя, что позволит сделать ремонт, диагностику и мойку составов более качественным и сэкономить до 15% затрат на обслуживание вагонов.

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Ремонт разной степени сложности и трудоемкости в «Нижегородском» будут проходить 288 вагонов в год. В депо появится более 900 рабочих мест.

Для персонала созданы максимально комфортные условия для эффективной работы и полноценного отдыха. Здесь предусмотрены:

33 комнаты отдыха локомотивных бригад;

медслужба с кабинетами предрейсовых осмотров, врача, медицинским психологом, процедурной, прививочной и комнатой восстановительных мероприятий;

тренажерный зал;

спортивная площадка;

актовый зал на 170 мест;

столовая;

хозяйственные помещения.

Сейчас на Большой кольцевой линии работает порядка 50 современных составов, обслуживание которых осуществляет электродепо «Замоскворецкое».

Напомним, сегодня Московский метрополитен эксплуатирует 21 электродепо. Начиная с 2011 года, было реконструировано или построено 11 депо, еще три планируется возвести в 2023-2024 годах.

фото: https://www.tvc.../show/id/260501

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