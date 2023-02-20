ТМХ выполнил контракт с Бакинским метрополитеном

© tmholding.ru

АО «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») завершило контракт на поставку вагонов метро серии 81-765.Б/766.Б в ЗАО «Бакинский метрополитен». За период с 2020 по 2023 год в Азербайджан поставлено 60 новых вагонов метро. Из них сформировано и введено в эксплуатацию 12 поездов метро в пятивагонном исполнении.

Вагоны метро, изготовленные для Бакинского метрополитена, по техническим характеристикам, дизайну и уровню комфорта полностью соответствуют лучшим мировым образцам. В подвижном составе применены передовые инженерные и конструкторские решения: единый сквозной проход, увеличенные дверные проемы для ускорения посадки-высадки пассажиров, новая световая система оповещения об открытии и закрытии дверей, адаптивное освещение пассажирского салона в зависимости от времени суток, USB-розетки для зарядки гаджетов.

Специально для Баку разработана оригинальная цветографическая схема; видоизменен дизайн фар; используется информационная система, адаптированная к местным условиям. В подвижном составе улучшена шумо- и теплоизоляция, автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-фильтров способствует дополнительной защите от распространения инфекций. Головные вагоны метро оборудованы местами для маломобильных пассажиров, а также площадками для размещения колясок и велосипедов.В периметре ТМХ Метровагонмаш является центром компетенций в сегменте метровагоностроения.

Подвижной состав предприятия показал высокий экспортный потенциал. Завод ежегодно модернизирует свою производственную площадку, совершенствует технологические процессы, автоматизирует и роботизирует производство, следует самым современным тенденциях в сфере транспортного машиностроения.Контракт на поставку 60 современных вагонов метро Бакинский метрополитен и Метровагонмаш подписали осенью 2019 года. Предприятия сотрудничают с 1967 года, за это время в столицу Азербайджана поставлено свыше 380 вагонов метро, изготовленных в Мытищах.