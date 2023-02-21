В микрорайоне Левшино в Перми открылась новая детская поликлиника

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В Перми в микрорайоне Левшино открылась новая детская поликлиника. Она рассчитана на 200 посетителей в день. Трехэтажный корпус подразделения детской поликлиники № 3 на улице Социалистическая, 20 был возведен в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края. На строительство было выделено 240 млн рублей из краевого бюджета, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В медучреждении расположены кабинеты приема участковых педиатров, узких специалистов, кабинеты здорового ребенка, доврачебного приема, прививочный и процедурный кабинеты. Также в поликлинике размещены отделения лучевой и функциональной диагностики, рентген-кабинет, зал ЛФК, заборный пункт клинико-диагностической лаборатории. К поликлинике прикреплены около 10 тыс. детей.

Объект начали строить еще в 2018 году, однако прежний подрядчик множество раз срывал сроки, в итоге контракт с ним был расторгнут. Смена подрядчика позволила ввести в эксплуатацию здание в июле 2022 года, затем была процедура оснащения поликлиники оборудованием, а также проходил процесс лицензирования.

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