АСУ ТП солезавода «Варница»: еще один шаг к завершению проекта

Готовится к вводу в промышленную эксплуатацию вторая очередь АСУ ТП солезавода «Варница» (Калининградская обл.) в рамках масштабного проекта по производству высококачественной соли. Соляной раствор, получаемый в результате расширения подземного хранилища газа ПАО «Газпром», перерабатывается в чистую соль для пищевого и промышленного потребления, дополнительно будет производиться строительный гипс. Очищенная вода повторно направляется на размыв газовых хранилищ, за счет чего снижается экологическая нагрузка и сохраняется баланс артезианской воды. Планируемая мощность производства — более 400 тысяч тонн продукции в год.

АСУ ТП солезавода «Варница» разработана на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000Ò (ПАК/ПТК КРУГ-2000). Все АРМ оперативного персонала функционируют под управлением SCADA КРУГ-2000Ò.

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В рамках второй очереди на объекте заказчика проведены пусконаладочные работы АСУ ТП вакуумно-выпарной установки (ВВУ) линии сушки соли и сушки гипса основного производства и котла № 2 Энергоцеха предприятия.

В состав комплекта оборудования АСУ ТП производства поваренной соли и строительного гипса ВВУ линии № 2 входят:

3 АРМа операторов сушки соли, сушки гипса, выпарки и АРМ видеонаблюдения

Шкафы управления сушкой поваренной соли и строительного гипса

Шкафы питания КИП и ПАК/ПТК КРУГ-2000

Шкафы КИП сушки поваренной соли и строительного гипса

Пультовые конструкции серии КонсЭрго.

В состав комплекта оборудования АСУ ТП котла № 2 Энергоцеха входят:

Шкаф управления котлом № 2

Шкаф управления электроприводами

Шкаф распределительный и шкаф питания.

Внедрение ПАК/ПТК КРУГ-2000 позволило реализовать сложные алгоритмы контроля и управления, защитить технологическое оборудование и снизить влияние человеческого фактора при ведении технологического процесса. Компанией «КРУГ» выполнен полный комплекс работ по внедрению ПАК/ПТК КРУГ-2000 в составе АСУ ТП ВВУ и АСУ ТП Энергоцеха в промышленную эксплуатацию.

В 2023 году планируются работы по внедрению АСУ ТП турбоагрегата Энергоцеха и АСУ ТП склада готовой продукции.

ПАК/ПТК КРУГ-2000 внесен в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга РФ (ПП РФ № 719 от 25.07.2015) и в реестр отечественной радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878 от 10.07.2019), а специализированное программное обеспечение SCADA КРУГ-2000, СРВК и др., входящее в состав ПТК, — в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.