Все полосы Крымского моста открыты для движения

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После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам.

Работы завершились на 39 дней раньше планируемого срока, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия. Строители заменили по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и установили мачты освещения. Для обеих частей моста в рекордные сроки изготовили 2442 тонны металлоконструкций, которые оперативно доставили из Тюмени, Воронежа и Кургана.

Работы шли круглосуточно. В разные дни там работали до 500 человек и 50 единиц техники, включая два плавкрана.

Что касается железнодорожной части моста, то там восстановление планируется закончить в июле. Сейчас идет сборка конструктивных элементов и подготовка к их монтажу."Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействованы 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций — а это 524 тонны — поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", — сообщили в Правительстве России.