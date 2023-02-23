Все полосы Крымского моста открыты для движения
После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам.
Работы завершились на 39 дней раньше планируемого срока, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия. Строители заменили по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и установили мачты освещения. Для обеих частей моста в рекордные сроки изготовили 2442 тонны металлоконструкций, которые оперативно доставили из Тюмени, Воронежа и Кургана.
Работы шли круглосуточно. В разные дни там работали до 500 человек и 50 единиц техники, включая два плавкрана.
Что касается железнодорожной части моста, то там восстановление планируется закончить в июле. Сейчас идет сборка конструктивных элементов и подготовка к их монтажу."Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействованы 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций — а это 524 тонны — поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", — сообщили в Правительстве России.
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