Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открыли в Чернышевске Забайкальского края

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в посёлке Чернышевск 22 февраля. Строительство объекта обошлось в 185,2 млн рублей. Строительство спортивного объекта стало возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

ФОК в Чернышевске смогут посещать воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы — здесь будут проходить тренировки по теннису, волейболу, футболу, боксу, фитнесу, легкой атлетике, гимнастике и гиревому спорту.

В новом зале учащиеся спортивной школы прошли с парадом, а гимнасты показали для гостей мероприятия танцевальные номера. Кроме того, ветераны физической культуры и спорта исполнили песню, которую посвятили своим землякам, участвующим в специальной военной операции.

После концертной программы всех желающих пригласили на экскурсию по физкультурно-оздоровительному комплексу. Гостям показали тренажёрный зал с современным оборудованием, малый спортивный зал для занятий боксом. В комплексе также есть раздевалки с душевыми комнатами, медкабинет и судейская комната. Для зрителей оборудованы места сразу на двух этажах — трибуны рассчитаны на 300 мест.

© primamediamts.servicecdn.ru

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