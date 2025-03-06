В Чите открылся модульный зал для занятий спортивной гимнастикой

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Объект построен в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» («Я выбираю здоровье») и на условиях софинансирования краевого и регионального бюджета. Проведено дооборудование за счет средств Федерации спортивной гимнастики России.

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