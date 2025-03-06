В Чите открылся модульный зал для занятий спортивной гимнастикой

termometrix 06 марта 2025, 19:00 69 Спортивные объекты
В Чите открылся модульный зал для занятий спортивной гимнастикойСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Объект построен в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» («Я выбираю здоровье») и на условиях софинансирования краевого и регионального бюджета. Проведено дооборудование за счет средств Федерации спортивной гимнастики России.
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Источник: https://minsport.75.ru/novosti/398447
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