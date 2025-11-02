Новый спортивный комплекс открыли в Чите
В Чите 2 ноября открылся новый многофункциональный спортивный комплекс. Событие приурочено к 100-летию Забайкальского общества «Динамо».
Раньше на этом месте был пустырь, а теперь построен спорткомплекс площадью 3441 квадратный метр.
Спортивный комплекс будет доступен для профессиональных спортсменов, любителей, детей, пожилых людей, участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Объект построен в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт&ra...дооборудование за счет средств Федерации спортивной гимнастики России.
- Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги»... Общая протяженность обновленных объектов составляет свыше 400 км.
- Тренироваться на стадионе будут воспитанники муниципальных спортивных ...в — футбольное поле, беговые дорожки и секторы для прыжков.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0