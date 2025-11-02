MAX
Новый спортивный комплекс открыли в Чите

В Чите 2 ноября открылся новый многофункциональный спортивный комплекс. Событие приурочено к 100-летию Забайкальского общества «Динамо».

Раньше на этом месте был пустырь, а теперь построен спорткомплекс площадью 3441 квадратный метр.

Спортивный комплекс будет доступен для профессиональных спортсменов, любителей, детей, пожилых людей, участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: chita.bezformata.com

