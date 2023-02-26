Производство корпусной мебели ввели в эксплуатацию в Самарской области

В г. Сызрань, Самарской области, введен в эксплуатацию производственный цех по изготовлению и сборке корпусной мебели. Проект осуществлен компанией «Стильная Мебель».

Изготавливаемая продукция преимущественно предназначена для розничного потребителя, а именно искушенного покупателя. В гонке за прибылью, большинство фабрик изготавливают стандартную мебель или нестандарт по определенной модели. Это обусловленно тем, что легче и быстрее изготовить и продать обычное изделие, чем заморочиться на красоте.

В стильной мебели делают упор именно на нестандартную мебель, за изготовление которой берутся единицы производителей в России.

Компания следит за коллекциями других мебельных фабрик (в том числе и международных), регулярно посещаются мебельные выставки, для в поисках свежих идей. К некоторым проектам привлекаются дизайнеры интерьера.

На предприятии трудится 12 человек. На данный момент уже отправляются заказы в другие города.

Официальный сайт компании «Стильная Мебель» mebelszr.ru