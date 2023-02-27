В Микуне Республики Коми открылся новый универсальный игровой зал

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Открытие современного универсального игрового зала в маленьком городе Микунь в Республике Коми — событие долгожданное и очень знаменательное.

Ещё прошлым летом здесь кипела работа — строители стремительно возводили стены и крышу, проводили водопровод и канализацию, устанавливали пожарную сигнализацию, занимались внутренней отделкой помещений.

На днях власти торжественно открыли новый спортивный объект. Универсальный игровой зал появился благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Работы по его возведению длились всего восемь месяцев.

Новый современный зал, оснащённый современным оборудованием, очень нужен подрастающему поколению, говорят власти. Именно в этих стенах будущие выдающиеся спортсмены сделают свои первые шаги в мир большого спорта — научатся достигать успехов и добиваться побед. Комплекс предназначен и для семейного отдыха.

По словам местных жителей, одно из главных преимуществ нового спортивного объекта — его расположение. Город Микунь является узловой железнодорожной станцией в регионе. Поэтому сюда будет удобно приезжать на соревнования спортсменам как южных, так и северных муниципалитетов республики.

Площадь игрового зала — чуть больше 1200 кв. м., что больше стандартного школьного спортзала аж в пять раз! Это одноэтажное здание, где трибуны спортивного зала вмещают почти 150 зрителей. Зал предназначен для проведения тренировок и соревнований по самым разным видам спорта. В новом зале планируют проводить занятия по баскетболу, волейболу, бадминтону, теннису и даже мини-футболу.

Возведение универсального игрового зала — это второй этап строительства спортивного комплекса «Северная волна», который начался в 2022 году. Первым этапом строительства спорткомплекса было возведение трёхэтажного бассейна, которое началось в 2015 и завершилось в 2017 году. Тогда для спортивных жителей города Микунь стали доступны бассейн, зал для подготовительных занятий и тренажёрный, сауна, помещение для теоретических занятий, медкабинет и медпункт.

Между тем, в настоящее время в Республике Коми продолжается строительство ещё нескольких крупных спортивных объектов. В Ухте строится центр единоборств, в селе Объячево — спорткомплекс, в посёлке Троицко-Печорск — физкультурно-оздоровительный комплекс. На реализацию проектов направлены средства из федерального и республиканского бюджетов.

© www.komi.kp.ru

© www.komi.kp.ru

© www.komi.kp.ru

https://rkomi.ru/news/2808