У дилеров появились глубоко модернизированные самосвалы КамАЗ

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КамАЗ вывел на рынок обновлённый грузовик 6520. Внешне новинку можно отличить по изменённому оперению: модель получила стальной бампер, состоящий из нескольких частей, которые удобно менять при лёгких авариях. Ходовые огни и указатели поворота стали светодиодными. Но куда важнее, что кабине полувековой давности достался совершенно новая передняя панель и множество других улучшений (например, электрические стеклоподъёмники вместо механических).

В плане техники — свои обновления: под кабиной скрывается 400-сильный турбодизель KамAЗ-689.510-400, который, как уверяет производитель, на 5% экономичнее двигателя предыдущего поколения. Это мотор Cummins объёмом 8,9 литра, который руководству Камского автозавода удалось успешно «национализировать».

А ещё перевозчики наверняка оценят модернизацию трансмиссии: модель укомплектована передней 9-тонной осью и 16-тонными ведущими мостами (прежде сзади стоял 13-тонный вариант). Формально допустимая полная масса самосвала осталась прежней, 35 тонн, но по факту может превышать 40.

Кроме того, новинка готова похвастаться удлинённым кабинным модулем со спальным местом. В список базового оборудования включены мультируль, бортовой компьютер, кондиционер и автономный отопитель. Автомобили улучшенного образца уже доступны во многих автосалонах по всей России.

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