В Татарстане заложили два скоростных пассажирских судна «Метеор-2020» и судно проекта 00393
Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького дали старт строительству двух скоростных пассажирских «Метеора- 2020» и инновационному судну, работающему на водородном топливе, сообщается в официальном аккаунте предприятия в ВК.
С инициативой присвоить Метеорам имена Михаила Девятаева и Мусы Джалиля выступили заводчане.
Суда «Метеор-2020» обладают принципиально новой самостабилизирующейся крыльевой системой. Просторный салон на 124 пассажира оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI.
Договор о строительстве первого в России судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах был подписан между АО «Зеленодольский завод имени Горького» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 15 сентября 2022 года.
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28.02.2315:19:58