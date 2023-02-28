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Судостроение и судоходство

В Татарстане заложили два скоростных пассажирских судна «Метеор-2020» и судно проекта 00393

 © www.metalinfo.ru

Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького дали старт строительству двух скоростных пассажирских «Метеора- 2020» и инновационному судну, работающему на водородном топливе, сообщается в официальном аккаунте предприятия в ВК.

С инициативой присвоить Метеорам имена Михаила Девятаева и Мусы Джалиля выступили заводчане.

Суда «Метеор-2020» обладают принципиально новой самостабилизирующейся крыльевой системой. Просторный салон на 124 пассажира оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI.

Договор о строительстве первого в России судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах был подписан между АО «Зеленодольский завод имени Горького» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 15 сентября 2022 года.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/146009

Зеленодольский завод имени Горького, «Метеор-2020», судно проекта 00393, Татарстан
  • Нет аватара vlTepes
    28.02.2315:19:58

    Метеоры — это хорошо. Воспоминания из детства. Я как-то даже Нижний-Казань на них ехал, было быстрее, чем по ЖД дороге ну и красиво.

    #1259492
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