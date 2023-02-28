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Информационные технологии

T-FLEX PLM — первое сертифицированное российское PLM решение

 © tflex.ru

Российская компания «Топ Системы» сообщает об успешном завершении процедуры сертификации средств защиты информации и получении сертификата ФСТЭК на ключевой программный продукт платформы T-FLEX PLM систему управления инженерными данными T-FLEX DOCs. Сертификат выдан 8 февраля 2023 года. С этого момента программный продукт T-FLEX DOCs внесен в Государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации. На данный момент это первое и единственное в России промышленное сертифицированное PLM решение, обладающее встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, соответствующее 4-му уровню доверия.

Российская компания «Топ Системы» сообщает об успешном завершении процедуры сертификации средств защиты информации и получении сертификата ФСТЭК на ключевой программный продукт платформы T-FLEX PLM систему управления инженерными данными T-FLEX DOCs.Российская компания «Топ Системы» сообщает об успешном завершении процедуры сертификации средств защиты информации и получении сертификата ФСТЭК на ключевой программный продукт платформы T-FLEX PLM систему управления инженерными данными T-FLEX DOCs. © tflex.ru

Согласно требованиям по безопасности информации, утвержденных приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. N 76 система T-FLEX DOCs может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.

Система T-FLEX DOCs обеспечивает информационную поддержку решения прикладных задач и автоматизацию деловых процессов в следующих сферах деятельности:

  • управление мастер-данными и нормативно справочной информацией;
  • ведение номенклатуры изделий;
  • конструкторская подготовка производства и анализ изделий;
  • управление составами изделий, версиями и конфигурациями, опциями, в т. ч. проведение извещений об изменениях;
  • технологическая подготовка производства и изготовление изделий;
  • управление проектами и программами, планирование ресурсов и затрат;
  • оперативно-календарное планирование;
  • управление требованиями;
  • технический документооборот;
  • офисный и канцелярский документооборот;
  • управление взаимоотношениями с клиентами.
  • В соответствии с техническими условиями сертифицированное программное обеспечение T-FLEX DOCs имеет модульную клиент-серверную архитектуру и состоит из следующих частей:

  • Серверная часть, прошедшая сертификацию, функционирует под сертифицированной операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» (номер сертификата СЗИ 2557, действителен до 27.01.2026 г.), а также под операционными системами семейства Windows.

    Для обеспечения хранения данных поддерживаются СУБД:

    • PostgreSQL (в том числе, входящая в состав сертифицированной операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition)
    • Microsoft SQL Server
    • Oracle Database

Серверная часть включает в себя сервер приложений, обеспечивающий весь функционал системы, сервер базы данных, сервер оповещений, а также файловый сервер, являющийся хранилищем файлов объектов. На базе серверной части может быть развёрнут WEB-сервер, используемый для работы WEB-клиента системы.

  • Клиентская часть, прошедшая сертификацию, реализована посредством двух комплектов исполнения:
    1. Кроссплатформенный дистрибутив, работающий под операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» (номер сертификата СЗИ 2557, действителен до 27.01.2026 г.) и под операционными системами семейства Windows.
    2. Дистрибутив для операционных систем семейства Windows, представляющий функционал по администрированию и взаимодействию с функционалом серверной части.

Клиентская часть представляет собой самостоятельное приложение, которое устанавливается на каждом рабочем месте, использует парольный доступ и предоставляет весь спектр возможностей системы в строгом соответствии с правами пользователя на выполнение конкретных операций над конкретными объектами. Количество клиентских мест определяется в зависимости от потребностей предприятия. Клиентскими местами могут быть рабочие места констру кторско-технологических отделов, архива, канцелярии, маркетинговой службы, руководства и т. д. Работа клиентcкой части также может быть организована через WEB-клиент.

Отдельно следует обратить внимание тех предприятий, которые работают с данными, составляющими государственную тайну. После прохождения текущей сертификации системы T-FLEX DOCs у предприятий-заказчиков, применяющих этот программный продукт появилась возможность совместно с компанией «Топ Системы» получить сертификат на более высокий уровень доверия. По всем вопросам можно обращаться в компанию «Топ Системы».

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Источник: https://www.tflex.ru/

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