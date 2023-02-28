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Российская компания «Топ Системы» сообщает об успешном завершении процедуры сертификации средств защиты информации и получении сертификата ФСТЭК на ключевой программный продукт платформы T-FLEX PLM систему управления инженерными данными T-FLEX DOCs. Сертификат выдан 8 февраля 2023 года. С этого момента программный продукт T-FLEX DOCs внесен в Государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации. На данный момент это первое и единственное в России промышленное сертифицированное PLM решение, обладающее встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, соответствующее 4-му уровню доверия.

Российская компания «Топ Системы» сообщает об успешном завершении процедуры сертификации средств защиты информации и получении сертификата ФСТЭК на ключевой программный продукт платформы T-FLEX PLM систему управления инженерными данными T-FLEX DOCs. © tflex.ru

Согласно требованиям по безопасности информации, утвержденных приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. N 76 система T-FLEX DOCs может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.

Система T-FLEX DOCs обеспечивает информационную поддержку решения прикладных задач и автоматизацию деловых процессов в следующих сферах деятельности:

управление мастер-данными и нормативно справочной информацией;

ведение номенклатуры изделий;

конструкторская подготовка производства и анализ изделий;

управление составами изделий, версиями и конфигурациями, опциями, в т. ч. проведение извещений об изменениях;

проведение извещений об изменениях; технологическая подготовка производства и изготовление изделий;

управление проектами и программами, планирование ресурсов и затрат;

оперативно-календарное планирование;

управление требованиями;

технический документооборот;

офисный и канцелярский документооборот;

управление взаимоотношениями с клиентами.

В соответствии с техническими условиями сертифицированное программное обеспечение T-FLEX DOCs имеет модульную клиент-серверную архитектуру и состоит из следующих частей:

Серверная часть, прошедшая сертификацию, функционирует под сертифицированной операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» (номер сертификата СЗИ 2557, действителен до 27.01.2026 г. ), а также под операционными системами семейства Windows. Для обеспечения хранения данных поддерживаются СУБД: PostgreSQL (в том числе, входящая в состав сертифицированной операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition) Microsoft SQL Server Oracle Database



Серверная часть включает в себя сервер приложений, обеспечивающий весь функционал системы, сервер базы данных, сервер оповещений, а также файловый сервер, являющийся хранилищем файлов объектов. На базе серверной части может быть развёрнут WEB-сервер, используемый для работы WEB-клиента системы.

Клиентская часть, прошедшая сертификацию, реализована посредством двух комплектов исполнения: Кроссплатформенный дистрибутив, работающий под операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» (номер сертификата СЗИ 2557, действителен до 27.01.2026 г. ) и под операционными системами семейства Windows. Дистрибутив для операционных систем семейства Windows, представляющий функционал по администрированию и взаимодействию с функционалом серверной части.



Клиентская часть представляет собой самостоятельное приложение, которое устанавливается на каждом рабочем месте, использует парольный доступ и предоставляет весь спектр возможностей системы в строгом соответствии с правами пользователя на выполнение конкретных операций над конкретными объектами. Количество клиентских мест определяется в зависимости от потребностей предприятия. Клиентскими местами могут быть рабочие места констру кторско-технологических отделов, архива, канцелярии, маркетинговой службы, руководства и т. д. Работа клиентcкой части также может быть организована через WEB-клиент.

Отдельно следует обратить внимание тех предприятий, которые работают с данными, составляющими государственную тайну. После прохождения текущей сертификации системы T-FLEX DOCs у предприятий-заказчиков, применяющих этот программный продукт появилась возможность совместно с компанией «Топ Системы» получить сертификат на более высокий уровень доверия. По всем вопросам можно обращаться в компанию «Топ Системы».

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