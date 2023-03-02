РУСАЛ развивает на АГК производство высокотехнологической импортозамещающей продукции

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Москва, 1 марта 2023 года — РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, дополнительно к производству антипиренов VOGA разработал и организовал на Ачинском глиноземном комбинате (АГК) выпуск сырья для катализаторов.

Мощность производственного участка составляет 5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект — более 800 млн рублей.

Производство таких различных по назначению порошковых продуктов на одном и том же оборудовании стало возможным благодаря уникальной собственной технологии, разработанной специалистами Инженерно-технологического центра (ИТЦ) РУСАЛа, которая прошла все необходимые испытания и подтвердила заявленные характеристики. Производство продукции экологически безопасно.

Антипирен VOGA представляет собой белый порошок с размером частиц около 2 микрон. Благодаря своим физико-химическим свойствам, материал при нагревании выделяет влагу и гасит возгорание, а также подавляет выделение токсичного дыма. Применяется в производстве негорючей изоляции кабелей общего назначения, а также для атомной, судостроительной, авиационной и автомобильной отраслей промышленности, в производстве лакокрасочной продукции и высококачественной бумаги.

Катализаторы, которые изготавливаются из нового гидроксида алюминия, необходимы для нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленностей. В частности, являются необходимым элементом при производстве искусственного каучука для автомобильных шин. Ранее в России такой продукт промышленно не выпускался и импортировался из Европы.

Мировое потребление гидроксида алюминия, аналогичного VOGA, ежегодно растет на 4-5% и сегодня превышает 800 тыс. тонн в год. В Россию данный продукт до настоящего времени практически полностью импортировался. Организация промышленного производства VOGA и сырья для катализаторов на АГК позволяет компании не только поставлять продукцию российским потребителям, но и конкурировать на международном рынке.Создание производства на АГК продолжалось около двух лет. Открытие участка по производству VOGA и сырья для катализаторов на Ачинском глиноземном комбинате позволило создать 50 дополнительных рабочих мест. В 2022 году участок вышел на проектные показатели.

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