На Климовском трубном заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК налажено производство полимерных гнутых отводов

В этом году Климовский трубный завод (КТЗ) освоил производство всего спектра полиэтиленовых цельнотянутых гнутых отводов для напорных трубопроводов по программе импортозамещения. Данная продукция была представлена на прошедшей 14-17 февраля выставке Aquatherm Moscow 2023 и вызвала большой интерес российских потребителей, которые ранее были вынуждены приобретать ее у зарубежных производителей.

Образцы отводов на выставке АКВАТЕРМ © Фото из открытых источников

В создание нового производства, единственного в России и превосходящего большинство европейских, Группа ПОЛИПЛАСТИК инвестировала более 300 млн рублей.

Для налаживания выпуска гнутых отводов было закуплено и смонтировано новое оборудование — пять немецких линий, проведена реконструкция цеха для расширения производственной инфраструктуры, отработана уникальная технология производства.

Благодаря проделанной работе на российском рынке появились полимерные гнутые отводы диаметром от 110 до 900 мм с углами поворота от 11 до 90°. Помимо этого, компания имеет возможность изготовления гнутых отводов по индивидуальным заказам с нестандартным углом изгиба.

Гнутые отводы © Фото из открытых источников

Данная продукция остро востребована в строительстве газораспределительных сетей, систем водоснабжения и напорного водоотведения. После запуска промышленного производства гнутых отводов в Климовске российские эксплуатирующие организации в сфере водоснабжения, водоотведения и газораспределения могут больше не беспокоиться о стабильности поставок продукции, что позволяет повышать эффективность реализации программ по модернизации систем ЖКХ и газификации регионов.

Полиэтиленовые гнутые отводы ценятся за отсутствие сварных швов и стыков в местах поворота трубопровода. Их активно применяют для трубопроводов различного назначения, работающих под давлением, в том числе в газопроводах. Они являются доступной альтернативой отводам импортного производства.

Гнутые отводы © Фото из открытых источников

С помощью гнутых отводов можно улучшить функциональные характеристики практически любых трубопроводов. Отводы обладают большей пропускной способностью и надежностью по сравнению со сварными. Их изготавливают из тех же труб, которые используют для монтажа трубопровода. Максимальное рабочее давление отвода равно давлению трубы. Поэтому отсутствует необходимость в дополнительном усилении при сооружении трубопровода. Применение гнутых отводов на объекте позволяет эксплуатировать линии под максимально высоким давлением.

В настоящее время на трубном заводе в Подольске освоили выпуск всего диапазона гнутых отводов полиэтиленовых труб диаметром до 900 мм с любым углом изгиба. После полного освоения производства КТЗ стал вторым производителем в Европе по ассортименту выпускаемых гнутых отводов.

Производство гнутых отводов © Фото из открытых источников

Спрос на продукцию постоянно растет. Только за первый месяц этого года произведено более 20% объема выпуска прошлого года. «На КТЗ производство гнутых отводов открыли в 2022 году. Выпуск продукции стремительно увеличивается, ведь она уже успела успешно зарекомендовать себя. Теперь весь диапазон технически отработали, обучили персонал и вышли на полную мощность. Поставляем свою продукцию во все регионы страны», — отметил начальник цеха нестандартных изделий КТЗ Сергей Колесник.