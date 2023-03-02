В Рязани построено новое производство полимерных пленок

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ТЕХНОНИКОЛЬ завершила реализацию проекта по созданию вертикально интегрированного производства строительных пленок и преступает к следующим этапам развития завода. На предприятии ввели в эксплуатацию линию спанбонда из полипропилена, которая на 100% обеспечит компанию собственным сырьем для выпуска строительных пленок: различных типов звуко- и пароизоляции, гидро- и ветрозащиты, супердиффузионных мембран. Совокупный объем инвестиций в развитие площадки оценивается в 1,38 млрд рублей.

Мощность новой линии нетканого материала составляет около 7 200 тонн в год. Она работает по принципу безотходного производства. Все технологические потери, обрезки полотна, возвращаются в производственный цикл. На сегодняшний день ТЕХНОНИКОЛЬ использует более половины производимого спанбонда для внутреннего потребления. Оставшуюся часть компания реализует в качестве конечного продукта, укрывного материала, для агросектора или сырья для медицинских масок.

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«Сейчас компания переходит к третьему этапу развития завода. На предприятии начался монтаж второй линии по выпуску строительных пленок. Ввод новых мощностей позволит нарастить объем выпуска готовой продукции до 110 млн м2 в год, — комментирует Андрей Бурыкин, руководитель ЦФО нетканые материалы СБЕ „Битумные материалы и Гранулы“ ТЕХНОНИКОЛЬ. — Следующим шагом мы намерены увеличить скорость и объемы выпуска на действующей линии спанбонда и запустить еще одну, таким образом производство нетканых материалов вырастет до 15 000 тонн в год».

Завод построен по энергоэффективным технологиям и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. На заводе работают электрокары вместо дизельных. Полностью отсутствуют выбросы, в том числе сточные, и продукты сжигания.