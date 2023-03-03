Невский завод изготовил первую отечественную систему магнитного подвеса собственной разработки

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Невский завод (входит в Группу «Газпром энергохолдинг индустриальные активы») завершил изготовление первой системы магнитного подвеса (СМП) собственной разработки на базе отечественных комплектующих, материалов и программного обеспечения.

Система магнитного подвеса состоит из комплекта электромагнитных подшипников (КМП) и системы автоматического управления электромагнитным подвесом ротора (САУ ЭМП). Данное оборудование применяется в центробежных компрессорах (ЦБК) газоперекачивающих агрегатов, турбодетандерных агрегатах и других машинах вращательного типа. Система обеспечивает бесконтактное вращение ротора компрессора и двигателя в регулируемом магнитном поле во всех рабочих режимах агрегата.

Применение системы магнитного подвеса обеспечивает увеличение ресурса узлов подшипников, повышение КПД оборудования за счет отсутствия механических потерь, повешение надежности агрегата и снижение эксплуатационных затрат.

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Невский завод имеет опыт производства аналогичного оборудования по лицензионной технологии компании SKF. В рамках комплексной программы импортозамещения, реализуемой на предприятии, в 2021 году было принято решение об организации собственного направления разработки системы магнитного подвеса с применением только отечественных материалов и технологий. Разработка СМП была выполнена специалистами Управления систем магнитного подвеса Инженерного центра Невского завода.

Изготовленная система магнитного подвеса отгружена на станцию «Мышкинская» ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках модернизации ЦБК-НЦ-16, работающего в составе ГПА мощностью 16 МВт.

Пуско-наладочные работы и приемочные испытания после монтажа оборудования пройдут на объекте заказчика в марте текущего года. После проведения ПНР и прохождения приемочных испытаний Невский завод станет первым в России предприятием, производящим роторные машины с собственными магнитными подшипниками. Это событие имеет стратегическое значение для обеспечения бесперебойной работы и развития отечественной газотранспортной системы, важный шаг для достижения импортонезависимости и технологического суверенитета.