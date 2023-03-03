Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

АВТОВАЗ возобновил выпуск «Лада Веста NG» (с подушками безопасности и ABS)

 © s.auto.drom.ru

Обновлённой «Весте» не повезло: её премьера состоялась за два дня до начала СВО и уже весной из-за отсутствия импортных комплектующих завод в Ижевске, где собиралась эта модель, встал. На то, чтобы возобновить выпуск Lada Vesta NG у АВТОВАЗа ушёл почти целый год (на самом деле меньше: предсерийное производство началосьеще в ноябре 2022 года). Причем возобновление производства состоялось уже на площадке в Тольятти — на линии B0, освободившейся после прекращения выпуска «Логанов», «Ларгусов» и «Иксреев».

Кстати, возобновить выпуск «Гранты», также остановившийся прошлой весной, удалось гораздо быстрее. Но с «Вестой» вышла заминка, так как процент иностранных компонентов здесь выше. Вдобавок АВТОВАЗ принципиально не хотел выпускать эту модель без ABS.

Весь прошлый год АВТОВАЗ искал российских и альтернативных иностранных поставщиков из «дружественных стран». И нашёл! В обновлённой «Весте», выпускаемой в Тольятти, появилось 200 деталей и узлов, которые теперь выпускаются в России. Процент локализации модели существенно вырос. Если при французах он составлял 3995 баллов по шкале Минпромторга, то теперь уже 4500 баллов — почти как у «Гранты».

Lada Vesta NG штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS (поставщика руководство АВТОВАЗа не раскрывает, но, по всей видимости, это Китай). В зависимости от комплектации у автомобиля также будет светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, медиасстема с 7-дюйомвым экраном, 17-дюймовые литые диски и многое другое.

Полный перечень комплектаций и цены будут объявлены ближе к старту продаж, который намечен на май. К этому времени в Тольятти планируют возобновить серийный выпуск 16-клапанных 106-сильных двигателей (пока такие моторы собирают штучно) и начать их установку на «Весты». Пока же новика будет собираться с 8-клапанным 90-сильным агрегатом. Коробка передач пока — только механическая. Двухпедальные версии появятся не раньше следующего года и какую коробку они получат (вариатор, робот или автомат), на АВТОВАЗе пока не говорят.

https://5koleso...pasnosti-i-abs/

https://news.dr...esta-93227.html

Источник: https://www.lada.ru/press-releases/121090

Тольятти, АВТОВАЗ, Vesta NG, машиностроение, импортозамещение
  • Нет аватара termometrix
    03.03.2318:41:42

    Есть еще один способ восстановить автомобильную промышленность, возможно, на полную мощность, сохранив большую часть добавленной стоимости и мультипликативного эффекта отрасли в России.Если через линию параллельного импорта, например, ввозятся комплектующие для сборки автомобиля, такие как электронные схемы, различные системы автомобиля, двигатели, а остальное дают российские производители, которые много лет назад участвовали в локализации. Например, мы должны иметь возможность или научиться сами производить кузова и шасси иномарок.Таким образом опять же мне кажется, снова могут заработать автозаводы Тойота, Ниссан, БМВ, Мерседес, Киа, Рено, Пежо, Форд, Шевроле и другие в России.Конечно эти автомобили будут предназначены только для нашего рынка и Белоруссии,ибо это по сути пиратская продукция, но как минимум значительная часть добавленной стоимости будет снова оставаться внутри России вместе с рабочими,а также автопром в России заработает на полных оборотах.Значительное влияние на экономику окажет восстановление автопрома в России и Белоруссии.Это нелегитимное решение с точки зрения авторских и интеллектуальных прав в мире, но это временное решение, которое, я надеюсь, будет приостановлено, как только мировые автопроизводители снова откроют свои заводы в России.

    скрытый текст

    Отредактировано: termometrix~18:47 03.03.23
    #1259638
    • Нет аватара mordvin
      03.03.2319:59:44

      По такой цене эта Веста никому не нужна!

      #1259643
      • Нет аватара termometrix
        03.03.2320:14:39

        Я не согласен с вашим мнением.С увеличением производства «Весты» цена будет снижаться и стабилизироваться.Кроме того, покупка отечественных автомобилей это прямая поддержка автопрома и экономики России.

        #1259644
        • Нет аватара mordvin
          03.03.2320:28:07

          Вы сами то верите в то что пишите? Когда цены ВАЗ снижал? Он их только поднимает!это все бла бла бла

          #1259646
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,