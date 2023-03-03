«Уральские локомотивы» передали электровоз «Гранит» компании «ФосАгро»

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Завод «Уральские локомотивы» передал электровоз «Гранит» (серия 2ЭС10) № 224 для эксплуатации на промышленной площадке Кировского филиала горно-обогатительного комбината «Апатит» (входит в корпорацию «ФосАгро», Мурманская область). В парке заказчика это уже третья машина данной серии. Один из мощнейших локомотивов на сети железных дорог России будет перевозить апатит-нефелиновые руды в условиях Крайнего Севера.

На «Граните» установлена унифицированная кабина, которая была разработана специалистами завода в 2020 году. Внедрение новых подходов к освещению позволило поменять форму прожектора и буферных фонарей, а также использовать современные световые приборы внутри кабины. В целях повышения безопасности работы локомотивных бригад зеркала заднего вида заменили на камеры видеонаблюдения, чтобы добиться обзора всего состава. Также на электровозе используется фронтальная камера, обеспечивающая видимость мертвой зоны при трогании с места и видимость участка пути перед локомотивом при движении назад.

По требованию заказчика на локомотиве были модернизированы путеочистители. Специалисты завода сконструировали устройство для смещения крупных элементов (руды, льда) в центральную часть колеи, тем самым защищая кожух редуктора, тяговый двигатель от возможных повреждений. Само устройство представляет собой сварную конструкцию с щетками, выполненными из стального каната. Для регулировки расположения щеток относительно уровня головки рельса предусмотрены пазы.

Также была изменена цветографическая схема «Гранита»: локомотив окрашен в фирменные цвета заказчика.

«Для нас как для завода-изготовителя важно максимально учитывать пожелания заказчика по дооснащению электровозов. Мы не только оказываем гарантийное и сервисное обслуживание уже выпущенной техники, но и постоянно ведем работы по улучшению ее эксплуатационных характеристик, благодаря чему показатели надежности и готовности к эксплуатации наших машин из года в год держатся на высоком уровне», — подчеркнул генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.

Опыт использования уральских электровозов «Гранит» в суровых климатических условиях уже перешагнул десятилетний рубеж. Первый электровоз 2ЭС10 № 222 для компании «ФосАгро» завод выпустил в декабре 2012 года. Благодаря большой экономической эффективности локомотива и его хорошим техническим характеристикам руководство горно-обогатительного комбината приняло решение приобрести у завода еще один двухсекционный электровоз в 2018 году. Все машины по условиям контракта находятся на сервисном обслуживании у «Уральских локомотивов» на протяжении всего жизненного цикла.

Предприятие планирует до конца текущего года поставить заказчику еще один электровоз серии 2ЭС10 «Гранит».