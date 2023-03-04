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РЖД завершили реконструкцию моста через реку Аскиз в Хакасии. Мост расположен на участке Восточного полигона Междуреченск — Тайшет, он обеспечивает пропуск экспортных грузов в направлении Дальневосточных морских портов и погранпереходов.

«Заменили опоры моста, установили 4 новых пролётных строения длиной по 23 метра и весом 35 тонн, уложили путь на железобетонном основании. Реконструкция велась поэтапно, во время 12-часовых „окон“. Был задействован целый комплекс специализированной техники, в том числе мощные краны и экскаваторы, а также около 80 специалистов-железнодорожников», — говорится в сообщении.

Теперь мост может пропускать тяжеловесные поезда весом 7,1 тыс. тонн, и даже соединённые поезда-гиганты весом более 14 тыс. тонн.

Мост был построен более 70 лет назад.