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Агромастер изготовил новый дисковый посевной комплекс «Agrator Disk — 12000»

 © pk-agromaster.ru

Разработан и проходит испытания уникальный, совершенно новый дисковый посевной комплекс «Agrator Disk — 12000». Основными преимуществами агрегата являются высокая производительность с высокой рабочей скоростью до 15 км/ч, отличная мобильность. Модель агрегатируется тракторным тягачом мощностью от 250 л.с. Рабочая часть посевного комплекса состоит из 80 сошников с шириной междурядья 150 мм, в комплектацию посевного комплекса включены вариаторный дозатор «Zero Max», индивидуальная прикатывающая система, следорыхлители, штригельная борона.

Узкий бункер объемом 8 куб.м. обеспечивает оптимальный обзор, совершенно новая система складывания посевного комплекса позволяет беспрепятственно передвигаться по дорогам общего назначения.

 © pk-agromaster.ru
Источник: https://pk-agromaster.ru/2023/02/06...0%9e%d0%94%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90/

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АГРОМАСТЕР, посевной комплекс
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