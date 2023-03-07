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Разработан и проходит испытания уникальный, совершенно новый дисковый посевной комплекс «Agrator Disk — 12000». Основными преимуществами агрегата являются высокая производительность с высокой рабочей скоростью до 15 км/ч, отличная мобильность. Модель агрегатируется тракторным тягачом мощностью от 250 л.с. Рабочая часть посевного комплекса состоит из 80 сошников с шириной междурядья 150 мм, в комплектацию посевного комплекса включены вариаторный дозатор «Zero Max», индивидуальная прикатывающая система, следорыхлители, штригельная борона.

Узкий бункер объемом 8 куб.м. обеспечивает оптимальный обзор, совершенно новая система складывания посевного комплекса позволяет беспрепятственно передвигаться по дорогам общего назначения.

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