Сейчас в России начали уделять больше внимания дноуглубительному и техническому флоту. Отечественные верфи стали загружаться новыми заказами по строительству новых специализированных судов. И преимущественно строят их по проектам российских КБ. Об одном из таких судов команда «Медиапалубы» сделала новый большой спецпроект об устройстве землесоса проекта 4395. Посмотреть его можно по ссылке здесь.

© paluba.media

Ранее команда «Медиапалубы» посещала Городец и принимала участие в ходовых испытаниях судна «Донской-701», строящийся корабелами «Судоремонтно-судостроительной корпорации» в интересах «Администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».

Про проект

За базу для землесоса проекта 4395 РЦПКБ «Стапель» взял уже опробованный землесос проекта RDB 66.42. Его проектирование КБ выполняло в рамках реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт» (2010 — 2020 годы). Головное судно «ССК» сдала в 2018 году, оно успешно работает в Республике Саха Якутия.

© paluba.media

Сейчас Ярославский СЗ строит аналогичный землесос по модернизированному проекту RDB 66.42М для нужд военно-морского флота. Самое главное отличие в двух проектах — это ледовый класс.

Есть отличия и в производителях и поставщиках оборудования, особенно землесосного, но в остальном проекты схожи.

Революционных решений в землесосе 4395 нет, такой цели ни у проектанта, ни у заказчика не было.

Напротив, судно вобрало в себя уже известные и проверенные технические решения, но скомпонованные таким образом, что это делает его современным и надежным судном, позволяющим решать задачи на сложных грунтах в том числе северных рек.

Пр остроительство проекта 4395

Одно судно данного проекта «Судоремонтно-судостроительная корпорация» завершила строительством в 2021 году. Строительство следующих двух землесосов проекта 4395 началось 25 сентября 2020 года в рамках мероприятий федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Оба этих судна сданы летом 2022 года заказчику. В настоящее время продолжается строительство еще четырех судов данного проекта.

© paluba.media

Сегодня серия землесосов на «ССК» состоит из семи единиц судов, но перспективы к увеличению есть.

О составе оборудования судна можно прочитать на сайте «Медиапалубы».