Чем углубляют реки России — подробности нового землесоса проекта 4395
Сейчас в России начали уделять больше внимания дноуглубительному и техническому флоту. Отечественные верфи стали загружаться новыми заказами по строительству новых специализированных судов. И преимущественно строят их по проектам российских КБ. Об одном из таких судов команда «Медиапалубы» сделала новый большой спецпроект об устройстве землесоса проекта 4395. Посмотреть его можно по ссылке здесь.
Ранее команда «Медиапалубы» посещала Городец и принимала участие в ходовых испытаниях судна «Донской-701», строящийся корабелами «Судоремонтно-судостроительной корпорации» в интересах «Администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».
Про проект
За базу для землесоса проекта 4395 РЦПКБ «Стапель» взял уже опробованный землесос проекта RDB 66.42. Его проектирование КБ выполняло в рамках реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт» (2010 — 2020 годы). Головное судно «ССК» сдала в 2018 году, оно успешно работает в Республике Саха Якутия.
Сейчас Ярославский СЗ строит аналогичный землесос по модернизированному проекту RDB 66.42М для нужд военно-морского флота. Самое главное отличие в двух проектах — это ледовый класс.
Есть отличия и в производителях и поставщиках оборудования, особенно землесосного, но в остальном проекты схожи.
Революционных решений в землесосе 4395 нет, такой цели ни у проектанта, ни у заказчика не было.
Напротив, судно вобрало в себя уже известные и проверенные технические решения, но скомпонованные таким образом, что это делает его современным и надежным судном, позволяющим решать задачи на сложных грунтах в том числе северных рек.
Пр остроительство проекта 4395
Одно судно данного проекта «Судоремонтно-судостроительная корпорация» завершила строительством в 2021 году. Строительство следующих двух землесосов проекта 4395 началось 25 сентября 2020 года в рамках мероприятий федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Оба этих судна сданы летом 2022 года заказчику. В настоящее время продолжается строительство еще четырех судов данного проекта.
Сегодня серия землесосов на «ССК» состоит из семи единиц судов, но перспективы к увеличению есть.
О составе оборудования судна можно прочитать на сайте «Медиапалубы».
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