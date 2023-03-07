Новая животноводческая ферма Часовное на 650 голов с доильным залом открылась в Вологодской области

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Животноводческий объект принадлежит ООО «Нива». Реализация проекта была начата ещё в 2017 году и включила в себя два этапа строительства. На первом построены коровник на 324 головы, доильный зал 2×12 европараллель. В рамках второго этапа построен коровник на 326 голов. Создано 12 рабочих мест. Общая стоимость проекта превысила 200 млн рублей.

До начала реализации инвестиционного проекта поголовье дойного стада в ООО «Нива» составляло 540 голов. Проектом предусмотрено его увеличение до 750 голов. Сейчас в хозяйстве содержится 685 коров, еще 65 будут поставлены на двор до конца года.

Стадо комплектуется за счет собственного воспроизводства стада и покупки племенных нетелей в ООО «Племзавод Покровское». Ввод объектов позволит предприятию к концу 2023 года увеличить производство молока в сутки до 19,8 тонн (в 2,6 раза к началу реализации проекта — 2017 году).

ООО «Нива» — стабильно развивающееся предприятие. За прошлый год здесь произвели 4,4 тысячи тонн молока (+11,2%, к 2021 году), продуктивность дойного стада за год увеличилась на 690 кг и составила 7720 кг молока на одну корову.

До 99% молока-сырья производится высшим и первым сортом. Молоко ООО «Нива» было признано лучшим на конкурсе качества сырого молока «Лучшее молоко — 2022» среди хозяйств области с продуктивностью на 1 корову за 2021 год до 7200 кг. Молоко реализуется в ООО «Маслозавод Тотемский», АО «Данон Россия» Московской области. По предварительным результатам, за прошлый год выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятия увеличилась на 45% к 2021 году и составила 163,6 млн рублей.

ООО «Нива» содержит стадо с хорошим генетическим потенциалом, а приобретение племенного поголовья из племенных хозяйств региона будет способствовать улучшению производственных характеристик и обеспечит возможность обращения за статусом племенного хозяйства в Минсельхоз России в ближайшее время.