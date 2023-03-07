Чем импортозамещать европейское сырье? Новости выставки «Интерлакокраска-2023»

В начале 2023 года появилась информация, что из-за дефицита краски Автоваз начал выпускать Lada только в трех цветах. Доступными оказались только белые, черные и темно-зеленые машины. Трудности у АвтоВАЗа возникли из-за того, что их поставщики лакокрасочных изделий были немецкими фирмами, и они ушли из России. Как решить эту проблему и что будет дальше с рынком ЛКМ? Попробуем разобраться, что к чему, на выставке «Интерлакокраска-2023″.

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"Интерлакокраска» — крупнейший отраслевой проект с более чем 20-летней историей, завоевавший авторитет среди игроков рынка. В выставке принимают участие ведущие российские и мировые производители лакокрасочных материалов и покрытий, сырья, оборудования и технологий для их производства. В этом году на выставке свыше 200 компаний из Германии, Ирана, Италии, Республики Беларусь, России и Эстонии. Наиболее широко представлены Китай и Турция. От КНР вообще более 60 компаний — это самая масштабная экспозиция этой страны за последние 3 года. Главная тема выставки — это, конечно же, импортозамещение.

Сейчас на рынке уже появились азиатские и российские бренды. Важно на данном этапе стабилизировать цены на сырье и выстроить взаимодействие между предприятиями химического комплекса, которые краски производят, и потребителями ЛКМ. Импорт в сфере сырья для ЛКМ (и не только) занимает весомую долю, по некоторым видам сырья свыше 70%. Некоторым пигментам, попавшим под санкции, в принципе не существует замены аналогичного качества в других странах. Сложнее всего будет заменить ультрамарины, высокотехнологичные пигменты из так называемой группы High Performance, которые чаще применяются в автомобильных покрытиях, а также некоторые металлические пигменты.