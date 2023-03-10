В Челябинске запустили завод по производству троллейбусов и электробусов
В Ленинском районе Челябинска 10 марта торжественно открыли Челябинский завод городского электрического транспорта. Инвестором выступила «Синара». Холдинг работает в городе в рамках концессии по обновлению троллейбусного парка. Первые машины, которые сойдут с конвейера, сразу отправятся на улицы города.
В этом году завод выпустит 168 троллейбусов. 20 штук уже почти готовы к выходу с конвейера. После обкатки они будут обслуживать 12-й и 19-й маршруты. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, оно будет производить до 350 троллейбусов в год.
Производство полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов организовано на общей площади 13,5 тыс. кв. м. На заводе несколько технологических участков: заготовительное производство, сварочный участок, антикоррозионная обработка каркаса кузова, сборка, а также диагностический комплекс с испытательным участком и сдаточным участком.
Троллейбусы будут с увеличенным автономным ходом до 80 км, аккумуляторы будут заряжаться за 30 мин. Они рассчитаны на 37 сидячих мест.
Также на предприятии показали образец электробуса. У него будет до 250 км автономного хода.
Транспорт входит в одно семейство городского колесного транспорта: салон оборудован usb-слотами, откидной аппарелью для маломобильных людей, дополнительным освещением и климатическими системами. Его энергоэффективность в среднем на 15% выше, чем у аналогов.
До конца года штатная численность Челябинского завода городского электрического транспорта составит около 400 человек. В дальнейшем она будет увеличена до 700 человек. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей.
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10.03.2314:18:54