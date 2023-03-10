Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Орловский филиал ГК «Сыробогатов» запустил новый цех

 © orel-region.ru

ООО «Орел», входящее в группу компаний «Сыробогатов», запустило цех по сушке, выпускающий сухую сыворотку и сухое молоко. На эти цели направлено 258 млн рублей инвестиций, что позволило создать 20 новых рабочих мест для жителей города Орла.

В 2023 году компанией «Орел» запланирован ввод в эксплуатацию цеха фасовки, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=31654

Орловская область, производство, новые заводы и цеха
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,