Орловский филиал ГК «Сыробогатов» запустил новый цех
ООО «Орел», входящее в группу компаний «Сыробогатов», запустило цех по сушке, выпускающий сухую сыворотку и сухое молоко. На эти цели направлено 258 млн рублей инвестиций, что позволило создать 20 новых рабочих мест для жителей города Орла.
В 2023 году компанией «Орел» запланирован ввод в эксплуатацию цеха фасовки, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции.
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