Космический аппарат «Луч-5Х» выведен на орбиту

Сегодня [2023/03/13] космический аппарат «Луч-5Х» был выведен на заданную орбиту.

Спутник был запущен с космодрома Байконур в 02:13:00 по московскому времени ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Средства выведения отработали в штатном режиме.

Ракета-носитель и разгонный блок изготовлены Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева, космический аппарат «Луч-5X» — компанией «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Спутник «Луч-5X» предназначен для отработки перспективных технологий ретрансляции и связи.

Это четвертый пуск российских ракет космического назначения в 2023 году. Для «Протона-М» данный полет стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории.

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