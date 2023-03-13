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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В якутском селе Табага открылся новый свиноводческий комплекс

 © yakutskcity.ru

10 марта 2023 года в селе Табага в торжественной обстановке открыли современный свиноводческий комплекс на базе хозяйства ИП ГКФХ Натальи Дмитриевой.

Как рассказала Наталья Дмитриева, хозяйством раньше занималась ее мать, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Тyмсyy» Ульяна Кириллина — одна из пионеров фермерства республики, руководитель Ассоциации фермеров города Якутска. В 90-х годах она создала крестьянское хозяйство по разведению свиней. Ее продукция всегда пользовалась большим спросом у потребителей и отличались высоким качеством, доступной ценой.

В последние годы Ульяна Кириллина начала строительство современного свиноводческого комплекса на 250 голов. Общая площадь объекта составляет 300 кв. метров. Здание фермы является арочным капитальным строением, отделано базальтовыми утеплителями, для вытягивания влажности оборудована вентиляция.

«У меня высшее ветеринарное образование, поэтому после смерти матери поставила цель развивать начатое ею дело и добиться высоких результатов. Вот и завершила строительство комплекса. Свиноферма имеет полный производственный цикл: скотоместа для свиноматок, которые дают потомство, участок откорма, отдельные убойный и разделочный цеха», — рассказала Наталья Егоровна.

В свиноводческом комплексе Натальи Дмитриевой на текущий момент содержатся 2 хряка-производителя, 50 основных свиноматок, 150 поросят от 0 до 1,5 месяцев и 5 голов будущих свиноматок 7-8 месяцев.

 © yakutskcity.ru
Источник: https://yakutskcity.ru/press-tsentr...sya-novyy-svinovodcheskiy-kompleks/

Якутия, свиноводство
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    13.03.2315:29:33

    Отсталая эта Якутия — будут есть колбаску и котлетки из свинины.

    Нужно идти с прогрессом и переходить на насекомые как в Португалии:

    https://rutube....4e987c61235b0c/

    «Сверчки с томатом и орегано"

    Сверчки и личинки вот будущее еды в «цивилизированном мире"

    (ирония конечно)

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:29 13.03.23
    #1259881
    • Нет аватара termometrix
      13.03.2315:38:05

      "Сверчки с томатом и орегано"

      Сверчки и личинки вот будущее еды в «цивилизированном мире"

      Извращение,но от ненормальных евробюрократов можно ожидать чего угодно.

      Бананы с многоножками и горчицей, любимый десерт Жозепа Борреля и Урсулы фон Ляйен.

      #1259883
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