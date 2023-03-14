В Тюмени открылось новое производство энергетического оборудования

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В промышленном технопарке ДСК-500 открылось производство компании «Мегатор» по изготовлению трансформаторного оборудования для энергетиков. Новая промплощадка фирмы занимает площадь 3 000 квадратных метров. За три с половиной года существования компании подстанции, которые они производят, уже поставляются от Сахалина до Карачаево-Черкессии. Своё будущее компания Мегатор связывает именно с ДСК-500, о перспективах развития которого я писал в первой статье «Тюменское импортозамещение». Инвестиции в новый завод на ДСК 500 и технологическое оснащение составили более 20 млн рублей.

За 2022 год предприятие добилось импортозамещения комплектующих до 50-70%, остальное поставляется из Китая, Казахстана, Южной Кореи. Востребованность и качество продукции, свои технологические решения, сотрудничество с отечественными партнёрами позволили компании вырасти в 2 раза за прошлый год. Планы на 2023-й — рост на 50%: инвестировать ещё до 10 млн рублей, а также приобрести два погрузчика, лазерный станок, создать участок порошковой окраски.

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На данный момент ООО «Мегатор» — единственный производитель блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) полного цикла в Тюменском регионе.

© tumentoday.ru

© tumentoday.ru

© tumentoday.ru