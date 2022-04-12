Тюменское импортозамещение

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Импортозамещением в Тюменской области занимаются давно, но тема экспорта продукции и выхода на международный уровень стала особенно актуальной с 2014 года. Восемь лет назад для тюменских предприятий экспорт считался высшим пилотажем, таким мастерством владели лишь считанные десятки компаний. Сейчас в реестре Тюменской области 224 экспортёра, и 80 процентов из них — это малый и средний бизнес. За 2021 год экспорт Тюменской области на 30% превысил импорт. Общая сумма проданных за рубеж тюменских товаров выросла за год в 3,4 раза и составила 1 млрд 621 млн долларов. Причём, 91% - это несырьевая продукция.

Сейчас 83 предприятия Тюменской области находятся в федеральном реестре импортозамещающих производств, ещё 64 — в региональном. В регионе 505 проектов разработано для индустриального партнерства. Для интенсификации процесса импортозамещения создан Нефтегазовый кластер Тюменской области. Его цель снижение доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счёт реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками.

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Недавно тюменские предприятия — участники регионального Нефтегазового кластера — вошли в новые инвестпроекты добывающих компаний региона. Договоренности об этом достигнуты во время Ямальского нефтегазового форума в Новом Уренгое 7-8 апреля. Продвижением промышленной продукции, которую производят компании Тюменской области, занимается Нефтегазовый кластер. Он уже имеет статус межрегионального, в составе — предприятия из 10 субъектов России. Сегодня кластер успешно находит решения по критическому импортозамещению для ТЭК.

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Другим направлением развития промышленности региона и импортозамещения является создание индустриальных парков. Общий объём выручки 19 предприятий-резидентов тюменских индустриальных парков «Боровский» и «Богандинский» за 2021 год составил 14 млрд рублей. Там создано более 2 тыс. рабочих мест.

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Одним из наиболее эффективных механизмов привлечения инвесторов Правительство региона считает дальнейшее развитие действующих и создание новых региональных индустриальных парков и муниципальных инвестиционных площадок. так, объём промышленного производства в Тюменской области за десять лет вырос в три раза, во многом это результате системной работы с инвесторами. Муниципальные инвестиционные площадки действуют уже в пяти муниципальных образованиях Тюменской области. Наибольших успехов добился Казанский район — туда пришли четыре потенциальных инвестора с примерным объёмом инвестиций около 300 млн рублей. В ближайшие несколько лет планируется ввод в эксплуатацию агроиндустриального парка «Ишимский», на территории которого смогут организовать производство 12 резидентов, работающих в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

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Недавно стало известно, что инфраструктуру индустриального парка «Богандинский» будут активно развивать и в 2022 году. Сейчас здесь обустраивают эту площадку. В течение 2022 года подведут все ресурсы, которые нужны для организации производства. Будут налажены электричество, водоснабжение, водоотведение. Таким образом в оборот «под ключ» к концу года будет введено ещё 20 га., на эти цели направят 500 млн рублей. В 2023-2024 году с учётом федеральной поддержки планируется ввести ещё около 50 га подготовленной инфраструктуры, а в 2023 году в индустриальном парке РЖД реализует проект по строительству железнодорожного грузового двора.

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Тюменский опыт показывает, что региональная господдержка целевого импортозамещения, когда промышленные предприятия по заказу нефтегазовых компаний разрабатывают и внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, даёт хорошие результаты. Так, в 2021 году Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, за год поднявшись на девять позиций. Всего в 2021 году в регионе было реализовано около 200 проектов, инвестиции в которые превысили 17 млрд руб., что позволило создать около 2,3 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, только за 11 месяцев прошлого года в реестр инвестиционных проектов региона было включено около 270 новых проектов с оовокупным объёмом инвестиций свыше 32,9 млрд руб. В процессе их реализации в ближайшие несколько лет в Тюменской области планируется создать ещё более 3,1 тыс. новых рабочих мест.

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Завод «СибБурМаш»— пример эффективного импортозамещения. Вся продукция изготавливается в Тюмени. Новые производственные мощности «СибБурМаша» расположены на площади более 7000 м² в Боровском индустриальном парке. На заводе выпускают водо-, нефте- и гибридные набухающие пакеры, востребованные нефтедобывающими компаниями, так как позволяют значительно снизить процент обводнения нефти. Разработка «СибБурМаша» превосходит западные аналоги. Всего на заводах «СибБурМаша» в Тюмени трудятся около 650 человек.

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Постоянные заказчики «СибБурМаша»: Роснефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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«СибБурМаш» производит инновационную продукцию из отечественных материалов. Завод оснащен высокоточными и производительными станками с ЧПУ и обрабатывающими центрами, роботизированными технологиями, установками лазерной резки.Была проделана серьезная научная работа совместно с российскими институтами, подобрано сырье отечественных производителей для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками. Раньше его покупали в США, Голландии или Китае.

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Тюменское оборудование сейчас с успехом заменяет импортное, а спрос на тюменские приборы для нефтехимических лабораторий вырос в пять раз. Раньше главными конкурентами тюменской компании «НеоМаш» были американские компании. Теперь заказы поступают со всей России и Казахстана. Всего за полгода предприятие смогло перевыполнить план, коллектив из 20 человек заработал 20 млн рублей, а по итогам года намерены выйти на 200 млн.

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Самая большая проблема исследовательских приборов — это не металл, не железо, не какая-то электронная начинка, а это датчики снятия показателей. Сейчас тюменские специалисты успешно находят им замену. Здесь делают свои платы для реакторов и для управления.

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«НеоМаш» создан для удовлетворения потребностей современных нефтегазовых лабораторий в качественном и доступном оборудовании, а также с целью реализации программы правительства Российской Федерации, направленной на развитие нефтегазового комплекса и снижение зависимости российского ТЭК от импорта оборудования. Разработанные компанией технические решения, позволяют создавать эффективные лаборатории для исследования свойств и характеристик бурового раствора, тампонажных смесей, кернового материала и пластовых флюидов, а также выполнять широкий круг исследований в нефтегазодобывающей отрасли

Тюменский завод «Нефтесервис» начинает производить уникальные химические добавки и реагенты.

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В производстве химических добавок тюменский завод «Нефтесервис» использует 90% отечественного сырья, оставшиеся 10% - это поставки из Китая. В целом вся продукция предприятия работает на импортозамещение. Примерно через четыре месяца предприятие начнет выпускать свои уникальные добавки и реагенты.

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Компания «Нефтесервис» уже заключила договоры с ТюмГУ и ТИУ о научных изысканиях и взаимовыгодном сотрудничестве в области химических добавок. Как только ученые синтезируют необходимые химические добавки и реагенты, будет заказана промышленная установка синтеза и линия производства у тюменских приборостроителей. И уже через три-четыре месяца на базе предприятия в Тюмени запустят линию производства уникальных, химических добавок и реагентов, которые раньше закупались за границей.

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ООО «Нефтесервис-Сибирь» — инжиниринговая компания, которая с 2015 года специализируется на разработке и производстве готовых тампонажных смесей (ГТС), оказывает услуги по инженерно-технической поддержке, лабораторному сопровождению, консалтингу и супервайзингу в сфере цементирования нефтяных и газовых скважин. Предприятие является членом Нефтегазового кластера Тюменской области и резидентом индустриального парка «Богандинский». Предприятие пользуется системой 5% кешбэка на продукцию, получает льготы по налогу на прибыль, нулевой налог на имущество. На предприятии трудится около 30 специалистов.

Специалисты предприятия реализуют технологию самовосстанавливающегося цемента (СВЦ), которая позволяет избежать рисков разрушения цементного кольца и возникающих при этом последствий, при цементировании обсадной колонны. Технологию тюменского завода применяют предприятия НОВАТЭКа, в частности, «Арктик СПГ». С апреля-мая 2022 г. начинается реализация цемента в больших объёмах. Технология самовосстанавливающегося цемента от тюменского завода позволит составить достойную конкуренцию двум зарубежным компаниям Schlumberger, Halliburton, которые ушли с российского рынка.

В условиях санкций компания «ИнТех» переходит на отечественное сырьё.

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Российское сырьё использует для производства химических реагентов тюменская нефтесервисная компания «ИнТех». Доля импорта в производстве композиционных полимерных сухих смесей, применяемых для глушения скважин, в условиях введённых против РФ санкций, не превышает 0,5%. Это позволяет говорить о том, что всё производится из отечественных компонентов. Проработка этого вопроса продолжалась около года, потребовалось более 300 лабораторных тестов по подбору сырья". В связи с вынужденным удорожанием продукции, компания «ИнТех» не потеряла ни одного из постоянных заказчиков продукции, среди которых такие нефтесервисные предприятия как «Норд-Сервис» (Нижневартовск) и Schlumberger.

ООО «Инновационные технологии» — резидент индустриального парка «Богандинский» является также резидентом «Сколково» и входит в состав зарегистрированного Минпромторгом РФ нефтегазового кластера. Включение в данный реестр дает участникам возможность компенсировать затраты, связанные с проектами импортозамещения. Объём инвестиций компании уже превышает 22,5 млн рублей.

Компания «Тюмень Прибор» откроет новый завод в индустриальном парке «Боровский» в мае 2022 г. Событие приурочено к 20-летию предприятия. В планах предприятия не просто открыть сам завод, но и обеспечить его стопроцентную загрузку, также намечено расширение возможностей метрологической лаборатории.

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Основными продуктами компании являются системы автоматизации и оборудования, такие как компоновочные шкафы, датчики давления, промышленные компьютеры, системы автоматизации (ЛСУ, СПАЗ, РСУ, СТМ) и другие.

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«Тюмень Прибор» — лидер промышленной автоматизации в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предприятие активно пользуется существующими видами государственной поддержки, является резидентом технопарка, индустриального парка «Боровский». В 2020 году стала победителем «Тюменской марки», имеет большое количество наград и благодарственных писем.

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Ещё две компании стали резидентами индустриального парка «Богандинский». Производством полимеров, упаковки и изделий из резины займется компания «Энергосбертех». Расширять бизнес в сфере выпуска модульных зданий будет компания «Русмодуль72».

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Оба резидента уже несколько лет успешно работают на тюменском рынке и готовы динамично развивать свой бизнес. В частности, «Русмодуль72» намерен выпускать на рынок не только модульные здания для проживания рабочего персонала, но и любые легковозводимые конструкции — от дачных домиков до вольеров для животных. «Энергосбертех», в свою очередь, кроме отлаженного производства обладает и своей научной базой, которая позволит быстро включиться в программу по импортозамещению. В скором времени в индустриальном парке «Богандинский» запланирован и проект по сборке шасси-амфибий для техники, имеющей применение в труднопроходимой местности, объём инвестиций на первом этапе — 60 млн рублей

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Большой прорыв в развитии современной промышленности ожидается в ближайшее время. Уже объявлен международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка «ДСК-500» в Тюмени, который станет площадкой для размещения высокотехнологичных предприятий и креативных пространств, а также для проведения выставок.

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История объекта уходит в прошлое — это один из самых крупных домостроительных комбинатов СССР. Комбинат деревянного домостроения ДСК-500 был основан в 1987 г. в районе Лесобазы в Тюмени в рамках программы освоения газовых и нефтяных месторождений на территории Тюменской области. В основе его производства были проекты немецкой фирмы STREIF и финской фирмы RAUTE. Общая площадь территории — 56 га. Комбинат не смог вписаться в рыночные условия и завершил работу в 2000-х., несколько десятилетий гигантская инфраструктура приходила в упадок.

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Теперь на базе ДСК-500 создадут самый большой промышленный технопарк в России, он займёт площадь в 150 тыс. кв. метров. В первую очередь проекта вложат более 5 млрд рублей. Всем процессом реновации займется Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Работы по реновации ДСК 500 пройдут с 2024 по 2025 г.

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Новый высокотехнологичный технопарк в Тюмени на площадке ДСК-500 сделает большой вклад в экономику Тюменской области. По предварительным оценкам — это не менее 1% в валовый региональный продукт. Плюс 2 000 новых рабочих мест.

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Импортозамещением занимаются не только в промышленной кузнице региона, но и на территории Ямала и Югры. Недавно компания «НефтеГазДетали» из Сургута начала производить втулки из нержавеющей стали и элементов российского производителя. Так компания решает вопрос недостающих иностранных компонентов, попавших в санкционный список.

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Сургутская втулка служит именно для защиты сварных соединений трубы изнутри. Пока что их изготавливают в ручном режиме, но это не мешает предприятию выдавать 250 штук в смену. На заводе занимаются поисками оборудования, опять же импортозамещенного — для увеличения объёмов. Компания по производству деталей существует в Сургуте с 2019 года. Их продукция востребована у предприятий в сфере добычи нефти и газа. В основном в изготовлении предприниматели используют российское оборудование и материалы. Бизнесмены сейчас задумываются о расширении своего производства, где сейчас трудится 40 человек.

Уникальная для Ямала компания «НГ КЕМИКАЛЗ» работает в Ноябрьске.

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АО «НГ Кемикалз» создано в августе 2011 года. За 10 лет работы был сформирован профессиональный коллектив, в составе которого инженерный, научный и технический персонал, а также создана исследовательская лаборатория, укомплектованная необходимым оборудованием. Производство специализируется на разработке, производстве и инженерном сопровождении химических продуктов, применяемых на различных этапах повышения отдачи пластов и интенсификации работы скважин. Сегодня химики способны выполнять не только регламентированный перечень исследований, но и нестандартные испытания по техническому заданию заказчика.

Когда в компании начинали заниматься этим бизнесом, доля импортных компонентов составляла порядка 80%. Сейчас ребята снизили этот показатель до 20%, то есть большая часть сырья отечественного производства. Компания постоянно ведет разработку новых рецептур, а также адаптирует производимые продукты под различные скважинные условия в нефтегазодобывающих регионах России. Для того чтобы предлагать экономически выгодные условия и повышать качество продукции, команда технических специалистов применяет новейшие технологические решения, а также разрабатывает собственные инновационные продукты. Причем потенциал у производимых материалов достаточно большой. Возможно их применение и в других сферах, помимо нефтегаза, например, для утепления домов, в сельском хозяйстве, мебельном производстве. Среди партнеров предприятия — «Газпром нефть», «РуссНефть», Calfrac Well Services, Weatherford International Ltd., «Пакер Сервис», «Ньютех Велл Сервис». Руководство «НГ Кемикалз» планирует начать строительство нового производственного здания, а также рассматривает возможность стать резидентом Арктической экономической зоны. К текущим 40, это позволит создать ещё 20 рабочих мест.

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Другое ямальское предприятие «Римера-Сервис-Нижневартовск» тоже не зависит от импорта и работает только на отечественном оборудовании. Сервисный центр открылся в Ноябрьске в 2020 году. На предприятии уточняют, что горожане путают новое производство с ветераном нефтесервиса Ноябрьской центральной трубной базой, которая тоже входит в состав Группы компаний «Римера». На трубной базе занимаются в основном на обслуживании и ремонте труб, на новом предприятии акцент сделан на ремонт подземного оборудования для нефтедобычи: электроцентробежных насосов, погружных двигателей, аппаратуры гидрозащиты и кабелей. Что касается объёмов, то их хватает. Компания заключила контракт с АО «Газпромнефть-ННГ» до 2027 года. Ранее предприятие базировалось в Губкинском, но два года назад поменяло место дислокации, приобрело пустующую «коробку» на промзоне Ноябрьска, за собственные средства сделало там ремонт и оснастило современным отечественным технологическим оборудованием. Сейчас в сервисном центре работают 167 человек. Помимо вахтовиков, но есть и местные жители. По словам руководства, за два последних года предприятие перечислило в бюджет города 34 млн рублей налога на доходы физических лиц.

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P. S. О других уникальных производствах в Сибири можно прочитать здесь:

1. Сделано в Тюмени (часть 1)

2. Сделано в Тюмени (часть 2)

3.Сделано в Тюмени (часть 3)

4. Сделано в Тюмени (часть 4)

5. Западно-Сибирский газохимический кластер

6. Новая экономика Прибайкалья

7. Место действия — Усть-Кут