В Челябинске запустили производство арматуры взамен импортной

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«Уральский завод специального арматуростроения» приступил к серийному выпуску специальных шаровых кранов большого диаметра.

Шаровые краны используются, в первую очередь, в нефтегазовой промышленности, работают в агрессивных средах при низких температурах до −160 градусов.

Общие инвестиции в производство превысили 3 млрд руб., из которых 670 млн руб. предоставил ФРП РФ в виде двух льготных займов по программе «Проекты развития». Средства пошли на приобретение уникального высокотехнологического оборудования. Оба займа погашены в срок и в полном объёме.

Продукция УЗСА применяется на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения природного газа, в составе компрессорных станций. Предприятие разрабатывает и производит оборудование для подводных объектов морской добычи, включая шельфы. Основной заказчик продукции компании — ПАО «Газпром».

"Создание нового уникального производства стало возможным в том числе благодаря льготному финансированию от федерального ФРП и поддержке ФРП Челябинской области. Теперь полный производственный цикл и 100% локализация обеспечивают стратегическую безопасность от санкций при реализации проектов нефтегазодобывающих компаний", — прокомментировал гендиректор АО «УЗСА» Михаил Кофлер.

В настоящий момент на предприятии создано 180 рабочих мест. После окончания программы модернизации и расширения производственных возможностей в 2024 году планируется расширение до 235 сотрудников.

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