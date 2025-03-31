Компания «Модерн Гласс» запустила производство архитектурных сверхбольших гнутых стеклопакетов

© frprf.ru

Компания «Модерн Гласс» запустила не имеющее аналогов в России и странах ЕАЭС производство архитектурных сверхбольших гнутых стеклопакетов до 12 метров. Челябинское предприятие планирует выпускать ежегодно до 12 тыс. кв. м крупноформатной гнутой продукции.

Общие инвестиции в создание производства превысили 2 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

С использованием средств займа предприятие закупило современную производственную линию с двусторонней печью закалки. Оборудование позволяет выпускать моллированные (от лат. mollio — размягчаю, плавлю) стеклоизделия длиной до 12 метров, в том числе L- и S-образной формы, а также гнутые интерьерные перегородки, балконные и лестничные ограждения.

Моллированные стеклопакеты за счет своей визуальной уникальности используют в архитектурных проектах небоскребов, бизнес- и торговых центров, гостиниц и аэропортов. Первые партии продукции направлены на объекты в Москве — клубный дом «Брюсов», бизнес-центры «Твист» и «Дубининский», а также на винный завод в Геленджике.

«В перспективе трех лет мы рассчитываем войти в пятерку мировых лидеров-производителей крупноформатных стеклоизделий строительного назначения сложной формы. Финансирование федерального Фонда развития промышленности позволило „Модерн Гласс“ не только модернизировать производственные мощности, но и вывести на рынок инновационные решения, способные конкурировать с лучшими мировыми образцами. Теперь мы можем удовлетворить самые сложные в реализации запросы архитекторов по гнутым стеклопакетам длиной до 12 метров. На сегодняшний день в России такие изделия не производят, а в Европе есть только два завода-изготовителя стеклопакетов такого размера», — прокомментировал управляющий директор ООО «Модерн Гласс» Антон Войцехович.

Сверхгабаритное листовое стекло для изготовления моллированных стеклопакетов на предприятие поставляют другие заемщики ФРП — предприятия «Ларта Гласс» из Ростовской области и «Салаватстекло» из Башкортостана. Локализация продукции составляет практически 100%.

Компания намерена занять больше половины рынка сверхбольшой гнутой продукции в России, заняв место ушедших поставщиков из Германии, Испании и Италии. Кроме того, в планах экспорт таких стеклоизделий в Азербайджан, Армению, Грузию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Саудовскую Аравию и Узбекистан.

Ранее компания «Модерн Гласс» за счет другого займа ФРП в размере 500 млн рублей модернизировала производство архитектурных и оконных стеклопакетов из ламинированного и закаленного стекла длиной до 6 метров. Благодаря второму займу ФРП в размере 1,58 млрд рублей запущено не имеющее аналогов в России производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 метров

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈