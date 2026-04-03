Промышленная группа «Конар» при участии ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) запустила в Челябинске новую линию по выпуску корпусных деталей турбин для тепловых, газотурбинных, атомных и гидроэлектростанций. После выхода на проектную мощность выпуск таких деталей увеличится в 10 раз.

«Сегодня в Челябинске группа „Конар“ запустила линию по выпуску корпусных деталей для турбин, используемых на российских электростанциях. В реализацию проекта инвестировано свыше 1 млрд рублей, из которых 800 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

Параллельно группа развивает производство комплектующих для нефтегазовой отрасли, литейных заготовок и крупногабаритных поковок для различных отраслей машиностроения — также с привлечением средств федерального и регионального ФРП. Всего в Челябинской области федеральный Фонд профинансировал 62 проекта на 42 млрд рублей -регион входит в топ-10 по числу поддержанных проектов», — сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Компания на средства займа приобрела 18 единиц высокотехнологичного оборудования — металлообрабатывающие центры и станки, а также установку для автоматической наплавки деталей.

«Благодарим федеральный Фонд развития промышленности за оказанную финансовую помощь в нашей работе. Последовательно развивая сотрудничество с ведущими энергомашиностроителями России, мы увеличиваем глубину технологического передела. До ввода нового станочного оборудования мы отгружали отливку или поковку с предварительной обработкой. Теперь заказчик будет получать уже готовую к сборке деталь, что позволит ускорить цикл производства конечного оборудования», — прокомментировал генеральный директор АО «Конар» ВалерийБондаренко.

Корпусные детали турбин — это крупногабаритные металлические отливки для сборки турбинного оборудования электростанций, прошедшие неразрушающий контроль и высокоточную механическую обработку на станках с ЧПУ. Заказчиками таких комплектующих выступают крупнейшие российские предприятия энергомашиностроения.

Кроме того, предприятие за счет средств льготного займа ФРП увеличило выпуск соединительных деталей для нефтепроводов и газопроводов — шестигранных гаек и стальных фланцев.

Помимо корпусов турбин и соединительных деталей компания нарастила мощности по выпуску трубопроводной фонтанной арматуры для нефтегазодобычи. Фонтанная арматура представляет собой систему задвижек и клапанов, которая монтируется на устье нефтяных или газовых скважин. Такая арматура позволяет герметизировать устье скважин, предотвращать межколонные перетоки нефти и газа, присоединять устройства для исследования скважин и проведения технологических операций.

При производстве всей продукции используются отечественные материалы и сырье, локализация составляет 100%.

«В ФРП Челябинской области работают специальные программы, призванные помочь нашим предприятиям в минимальные сроки наладить импортозамещающее производство востребованной продукции или нарастить объёмы её выпуска. Входящие в группу „Конар“ предприятия уже получали льготные займы регионального Фонда на развитие производства продукции для энергетического и нефтегазового машиностроения. А когда реализация масштабного проекта потребовала более крупных инвестиций, мы оказали коллегам консультационную поддержку для получения финансирования от федерального ФРП», — отметил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Так, сталелитейный завод «БВК», входящий в группу «Конар», в 2026 году с помощью средств совместного займа федерального и регионального Фондов запустил обновленное производство средне- и крупногабаритных литых цилиндров с механической обработкой, предназначенных для комплектации паровых и газовых турбин. Федеральный ФРП предоставил 118 млн рублей, еще 13 млн рублей выделил ФРП Челябинской области. Общий объем инвестиций превысил 170 млн рублей.

Ранее, в 2024 году предприятие «Современные Кузнечные Технологии», также входящее в группу «Конар»,запустило производство крупногабаритных поковок длиной до 12 метров и весом до 15 тонн. При этом в целом мощности по выпуску поковок выросли на 45%. Общие инвестиции превысили 350 млн рублей, из которых 211 млн рублей — льготный заем федерального ФРП.