Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу марта 2023 года составил 88,38%

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На 1-й и 2-й технологических линиях Амурского ГПЗ ведутся предпусконаладочные и пусконаладочные работы.

На 3-й линии на основной установке газоразделения продолжаются предпусконаладочные и пусконаладочные работы.

На 4-й линии идут испытания на герметичность, маслопромывка, а также монтаж систем электрообогрева трубопроводов. На газоперекачивающих агрегатах «Ладога» № 7 и № 8 проводятся испытания грузоподъёмного механизма, а также подготовка к проведению холодной прокрутки компрессора.

На 5-й линии выполняются испытания на прочность и плотность смонтированных технологических трубопроводов. На подстанциях установок выделения этана, ШФЛУ и азотно-гелиевой смеси и тонкой очистки и сжижения гелия ведутся электромонтажные работы.

На 6-й технологической линии выполняется монтаж основных металлоконструкций.