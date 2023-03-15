Судно с первым оборудованием для АЭС «Эль-Дабаа» отправилось в Египет

© atomic-energy.ru

В начале марта судно с тремя главными составляющими устройства локализации расплава (УЛР, «ловушки расплава») производства АО «ТЯЖМАШ», специализирующимся на производстве данного типа оборудования, отправилось из порта Санкт-Петербурга на стройплощадку энергоблока № 1 египетской АЭС «Эль-Дабаа» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Отгруженное оборудование включает корпус, наполнитель и площадку обслуживания «ловушки расплава». Диаметр корпуса и его высота — более 6 метров, масса — 744 тонны.

«Отправка первой „ловушки расплава“ для АЭС „Эль-Дабаа“ — знаковое событие для всего нашего коллектива, — прокомментировал генеральный директор АО „ТЯЖМАШ“ Роман Ларионов. — Этот проект является одним из самых крупных и стратегически значимых в современной истории нашего предприятия. Работа ведется одновременно для четырех энергоблоков, оборудование — ответственное, требования к выполнению заказа — очень строгие. Но мы дорожим оказанным нам доверием как со стороны Госкорпорации „Росатом“, так и со стороны египетского заказчика. И делаем все возможное, чтобы работать с высоким качеством и в соответствии с поставленными сроками».

«Крупнейший для России и Египта проект по сооружению первой в регионе АЭС осуществляется точно в соответствии с графиком. Уверен, что работа, которую нам предстоит осуществить в партнерстве с египетскими коллегами в ближайшие годы, еще больше сплотит наши коллективы и укрепит дружеские отношения между нашими странами», — отметил старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС АО «Атомстройэкспорт» Александр Корчагин.

Устройство локализации расплава — один из главных элементов пассивной системы безопасности энергоблока, входит в состав всех современных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Это уникальное ноу-хау российских атомщиков, которое обеспечивает безопасность для окружающей среды и человека при любых сценариях работы АЭС. «Ловушка» представляет собой ёмкость в виде стального конуса, который в случае нештатной ситуации надёжно удерживает фрагменты расплава активной зоны и не позволяет им выйти за пределы герметичной оболочки здания реактора. Во время эксплуатации АЭС «ловушка расплава» заполнена специальными материалами, при взаимодействии с которыми расплав активной зоны теряет часть накопленного тепла.

АЭС «Эль-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора — на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

© atomic-energy.ru

Информация любезно предоставлена комрадом nabludatel71